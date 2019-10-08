В Томской области пресекли канал незаконной легализации мигрантов

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконной легализации иностранцев в Томской области. Его организовали представители томской коммерческой организации, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

За вознаграждение преступники оформляли фиктивные документы, необходимые для массовой легализации на территории региона выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья. Во время обысков были обнаружены паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации мигрантов, средства изготовления поддельных документов, база клиентов, пользовавшихся услугами подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Теперь организаторам незаконного бизнеса грозит до семи лет колонии.

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