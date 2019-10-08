У первого каменного «дома за рубль» в Томске появился свой инстаграм

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2019 // Фото: Instagram.com

В Томске у первого каменного дома по ул. Свердлова, 4, взятого в аренду по программе «Аренда за рубль», появился собственный аккаунт в Instagram.

Пока арендатор успел опубликовать лишь несколько постов, рассказывающих про состояние дома и показывающих часть проекта его восстановления. В частности, здесь можно увидеть панораму интерьера здания.

Напомним, одноэтажный дом по ул. Свердлова, 4, расположенный в историческом районе Болото — первое каменное строение, попавшее в программу «Аренда за рубль». Соответствующий договор был заключен в конце апреля 2019 года.

Арендатор планирует восстановить дом по проекту архитектора, получившего диплом XXVII международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству. Проект был создан на основе архивных материалов 1932 года. Внутренняя планировка здания останется без изменений. Предполагается, что проектно-сметная документация будет подготовлена в течение двух лет.

Проект «Аренда за рубль» действует с сентября 2016 года. Инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене.

Тэги/темы: