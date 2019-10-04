Один человек погиб, двое пострадали в аварии на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 6 октября, на трассе Первомайское - Белый Яр ВАЗ-21154 съехал в кювет, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 4.30 на 7 километре трассы Первомайское-Белый Яр. По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате 34-летний водитель погиб, две женщины, находившиеся в автомобиле, с травмами доставлены в медучреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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