Один человек погиб, двое пострадали в аварии на трассе в Томской области
7 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 6 октября, на трассе Первомайское - Белый Яр ВАЗ-21154 съехал в кювет, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 4.30 на 7 километре трассы Первомайское-Белый Яр. По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате 34-летний водитель погиб, две женщины, находившиеся в автомобиле, с травмами доставлены в медучреждение.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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