Томичам покажут фильм «Шагал-Малевич»

7 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 11 октября, в галерее «В Главном» Института искусств и культуры ТГУ состоится кинопоказ «Шагал-Малевич» в рамках киноклуба «Зачем нужны художники?», сообщают организаторы.

В картине показаны четыре основные линии взаимоотношений: Шагал и его жена Белла, Шагал и ученики, Шагал и Малевич, Малевич и ученики. Фильм выражает авторское видение творчества Марка Шагала и не является точной биографией художника. Гости киноклуба вместе с томским художником, педагогом, членом Союза Художников России, Петром Гавриленко, поговорят о главных художниках русского авангарда и их противостоянии.

Цель организаторов — проследить историю развития искусства XX–XXI вв. — от футуризма до актуального искусства — через знакомство с художественными и документальными фильмами о современных художниках.

Показ состоится в 18:30 в 318 ауд. гл. корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.



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