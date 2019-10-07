Более 1 тыс. жителей томского села четвертый день остаются без света из-за поломки генератора

Томский Обзор / Фото: 7 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Поломка дизельного генератора в селе Катайга Томской области привела к отключению электроснабжения в жилых домах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы Верхнекетского района Светлану Альсевич.

«В минувшую пятницу сломался старый дизельный генератор. В селе прописано 1 тыс. 390 человек, но проживает порядка 1,1 тыс. человек, они остались без света. С отоплением у них проблем нет, так как оно печное», — сказала Альсевич.

По ее данным, соцобъекты села подключили к электроснабжению по резервной схеме. «Сегодня в Катайгу привезли резервный дизельный генератор, после монтажа которого населению дадут свет», — отметила Альсевич.

Она добавила, что на ремонт основного генератора необходимо 11,5 млн рублей, в настоящее время глава района обсуждает выделение средств в администрации Томской области.

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