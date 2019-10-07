18+
18+

Томичи смогут попробовать блюда национальных кухонь и научиться танцам разных народов

Конкурсы и акции, ТГУ, Томские новости, этно этнофестиваль мероприятия национальная кухня куда сходить бесплатная еда Томичи смогут попробовать блюда национальных кухонь и научиться танцам разных народов

Завтра, 8 октября, в Центре культуры Томского госуниверситета стартует областной межнациональный фестиваль «ВотЭТНОда!». Гости мероприятия смогут попробовать блюда национальных кухонь, услышать необычные музыкальные инструменты, разучить традиционные танцы разных народов мира и посетить многие другие площадки, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие пройдёт с 17:00 до 20:00 по следующим направлениям:

Этнокультурный фестиваль «ВотЭТНОда!» объединяет представителей около 20 диаспор, которые проживают в Томской области. Это народы России – татары, тувинцы, хакасы, якуты. А также национально-культурные объединения, представляющие диаспоры других стран – Кореи, Индии, Китая, Греции, Польши и других.

Тэги/темы: