К середине октября в Томске завершат благоустройство Лагерного сада

Томский Обзор / Фото: 7 октября 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Благоустройство Лагерного сада в Томске планируется завершить к середине октября. Сейчас горадминистрации заканчивает укладку крупноформатной тротуарной плитки с гранитным напылением в центральной части верхней террасы и облицовку стелл, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередной этап благоустройства Лагерного сада стартовал в мае 2019 года. За счет средств бюджета и бизнеса здесь отремонтировали подходы к Монументу боевой и трудовой славы томичей, переложили и укрепили ступени, на склонах уложили рулонный газон и обновили сам Монумент и стеллы, дополнив список имен томских героев. По периметру центральной аллеи установили гранитные бордюры. Специалисты Томского электромеханического завода изготовили новое оборудование Вечного огня: газовую горелку и решетку в форме пятиконечной звезды. Решетка сделана из нержавеющей стали, что обеспечит долговечность нового элемента. На верхней террасе парка обустроили новые пешеходные дорожки.

На границах Лагерного сада созданы три большие автомобильные парковки, крупнейшая из которых находится справа от входа в общественное пространство по ул. Нахимова. На парковках подрядчики уложили асфальт, выставили бордюрные камни и нанесли дорожную разметку.

Работа по озеленению этого общественного пространства уже стартовала. 19 сентября яблоневую аллею в честь 75-летия Томской области здесь высадил Совет ветеранов - руководителей органов государственной власти. А 28 сентября представители городского Совета старейшин вместе с мэром Томска высадили здесь 30 пятилетних елок в живую «изгородь». Всего же осенью в Лагерном саду планируется высадить порядка 2,5 тысяч молодых деревьев и кустарников, почти тысяча из которых - хвойные. Массовая экологическая акция с участием коллективом томских предприятий прошла здесь в субботу, 5 октября.

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