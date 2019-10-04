В Ленинском районе Томска появится сад жимолости

4 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 5 октября, в Березовой роще Томска высадят несколько сотен саженцев жимолости в рамках второго общегородского субботника.

Как сообщает пресс-служба мэрии, субботник в Ленинском районе стартует с 9.00. В нем примут участие порядка сорока предприятий и организаций различных форм собственности, которые будут работать на 46 площадках. На 28 из них будет проводиться посадка деревьев.

Самыми крупными станут пять локаций: в Березовой роще студенты и школьники — волонтеры экологического десанта посадят 415 саженцев жимолости, предоставленных компанией «САВА». В сквере на ул. Крымской, 43 томичи уберут мусор и высадят саженцы яблони и сирени. Уборку территории также проведут по пр.Мира от ул. Ференца Мюниха до пр.Мира, 39 и в скверах на ул. Смирнова, 36 и ул. Героев Чубаровцев.

Тэги/темы: