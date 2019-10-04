У томских школ обновляют разметку на пешеходных переходах

Сегодня подрядчик городской администрации обозначает пешеходные зоны вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне эта работа была выполнена по ул. Никитина, на пересечении проспектов Ленина и Кирова, проспекта Кирова и улицы Красноармейской. Специалисты используют краску высокого качества, работать с которой можно и осенью при сухой погоде.

Сегодня специалисты продолжают работать на участках пр. Фрунзе, улиц Белинского, Вершинина, Дальне-Ключевской и Говорова.

Как отметили представители городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, в характеристике используемой краски указано, что она может быть использована в сухую погоду при условии, что дорожное полотно должно быть чистым. Краска повышенной вязкости продлит срок эксплуатации разметки. Работы проводятся с помощью специализированной техники. Специалисты муниципального «Центра технического надзора» проводят мониторинг работ.

Перед началом учебного года разметку обновили вблизи всех образовательных учреждений Томска.

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