Под Томском открыли промышленную плантацию жимолости (ФОТО)

4 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Северный сад» (Томск, входит в группу компаний «Сава») вложит около 300 млн рублей в проект по выращиванию жимолости для последующей механизированной уборки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на совладельца группы Андрея Никитина.

«Общая сумма по проекту — 300 млн рублей, в том числе 65 млн рублей собственных средств, по льготному кредитованию планируем получить около 135 млн рублей. Также рассчитываем на господдержку, она будет считаться в следующем году, пока ее размер не определен», — сказал Никитин.

«Сава» на настоящий момент вложила в проект 20 млн рублей, высадив около 40 тыс. саженцев на площади в 20 га в деревне Кандинка недалеко от Томска. Всего предполагается высадить 100 га — еще по 40 га за 2020 и 2021 годы. Первый урожай появится на четвертый год роста.

«На четвертый год урожайность будет около 500 кг на гектар, на седьмой-восьмой год выходим на максимальную урожайность — около 5-6 тонн на гектар в год. То есть максимальная мощность на площади 100 га составит 500-600 тонн в год», — сообщил журналистам исполнительный директор ООО «СП «Северный сад» Виктор Карпов.

Сейчас жимолость собирают в основном ручным способом, что приводит к большим потерям урожая. Особенностью проекта станет механизированная уборка урожая. Кроме того, на полях организована особая система орошения, с которой растения будут всегда получать одинаковое количество влаги вне зависимости от погоды.

«Нужно подобрать саженцы, определенным образом посадить, вырастить, а через четыре-пять лет можно будет собирать комбайном. В Европе и Канаде такие технологии широко применяются. Мы будем собирать урожай экокомбайнами, это сад под промышленные технологии», — добавил Карпов.

После сбора урожая ягоду будут перерабатывать другие компании, входящие в группу «Сава». В настоящее время производитель выпускает из жимолости соки, нектары, соусы, варенье.

Заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр отметил, что саженцы в парк поставляет местное предприятие по выращиванию плодово-ягодных культур — ОГУП «Бакчарское».

Группа компаний «Сава» образована в 2000 году, занимается переработкой дикорастущего сырья (ягоды, грибы, кедровые орехи и различные лекарственные травы), производит функциональное питание, соки, нектары, БАДы, варенья, джемы, масла, пасты, соусы и кедровое молочко. Часть продукции компания отправляет на экспорт.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами «Савы» являются Никитин (ему принадлежит 57,37%), и Александр Печников (42,66%). По данным компании, выручка головного предприятия «Савы» в 2018 году составила 1 млрд рублей.

Фото: Вероника Белецкая

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