Томская художница готовит «Вдохновляющий календарь» с героинями известных сериалов и фильмов

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2019 // Фото: Instagram.com

Томская художница Елена Брусенская запустила проект «Вдохновляющий календарь», итогом которого станет выпуск календаря с портретами героинь известных фильмов и сериалов.

«Рисовать портреты и смотреть сериалы — две моих страсти объединились в идее проекта, горячо поддержанного подписчикам», — отмечает Елена Брусенская.

Художница нарисует 12 иллюстраций на 12 месяцев и соберёт из них календарь на будущий год. В него войдут портреты персонажей Ани Беззеридес, Минервы МакГонагал, Джессики Флетчер, Тоси, Галадриэль и Марлы Сингер. Еще трех выберет сама художница.

В течение 5 недель Елена будет выкладывать получившиеся портреты в свой Instagram. Работы будут написаны маслом, акварелью, карандашом — каждой героине свой стиль, образ и месяц.

Сбор-предзаказ «Календаря вдохновляющих женщин» завершится 31 октября, отправка запланирована на 1 декабря. Художница намерена собрать 76,5 тыс.рублей, этого должно хватить на выпуск более 100 экземпляров календаря.

Поддержать проект, получить календарь, а также уточнить подробности проекта можно здесь.

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