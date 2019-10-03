Двух женщин застрелили в Томске, подозреваемый покончил жизнь самоубийством

3 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Тела двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Днем 3 октября в одном из офисных помещений дома № 6/20 по улице Героев Чубаровцев были обнаружены тела двух сотрудниц коммерческой организации с огнестрельными ранениями тела», — говорится в пресс-релизе.

Следователи и полиция установили личность мужчины, который предположительно совершил убийство, но он покончил жизнь самоубийством.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по п."а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

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