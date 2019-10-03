Бывшую вице-мэра Томска Подгорную приговорили к условному сроку за злоупотребления полномочиями

3 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Советский районный суд Томска признал виновной в злоупотреблениях полномочиями бывшую заместителя мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную и приговорил ее к условному сроку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил признать Подгорную виновной и приговорил ее к одному году семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — сказал представитель суда.

Суд также запретил Подгорной заниматься организационной деятельностью в госучреждениях сроком на два года.

Как сообщалось, по версии следствия, чиновница решила провести газ к принадлежащему ее матери жилому дому, в котором она проживала. Для этого требовалось проложить единую линейную систему газоснабжения общей протяженностью 905 м с участками газопровода высокого и низкого давления.

Чтобы не платить деньги, обвиняемая организовала выдачу своей матери ряд разрешений.

В ноябре 2016 года, находясь в отпуске, Подгорная дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать заведомо незаконное распоряжение, что позволило газифицировать дом.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по ч.3 ст.33 УК РФ, ч.1 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением полномочиями).

Уголовное преследование подчиненного, подписавшего незаконное распоряжение, прекратили в связи с его раскаянием.

Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.

Бывшая чиновница в суде признала вину, дело рассматривалось в особом порядке.

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