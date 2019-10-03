Практика томского детского сада № 86 стала победителем на Фестивале лучших инклюзивных практик

Практика томского детского сада № 86 стала победителем на Фестивале лучших инклюзивных практик, сообщает пресс-служба мэрии.

В столице на площадке Московского международного салона образования в третий раз прошел финал и награждение победителей «Фестиваля лучших инклюзивных практик», организованного региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива».

В этом году в конкурсе приняли участие 16 регионов России от Калининграда до Красноярского края. Педагоги – участники Национальной коалиции «Образование для всех» – представили свои практики успешного включения в образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями. Главное условие отбора практик - дети с инвалидностью должны учиться в инклюзивных классах, а не дома.

В финале представители регионов выступили с презентациями, в которых демонстрировали, как они развивают инклюзию в своих образовательных учреждениях и каких результатов им удалось достичь.

Томскую область в номинации «Лучшая инклюзивная практика в области дошкольного образования» представляли победители регионального и межрегионального конкурсов Галина Черевач и Анна Матвеева – педагоги детского сада №86. Они представили проект «Сенсорная интеграция дошкольников в условиях детского сада» - по материалам инновационного проекта сетевого взаимодействия, реализующегося с 2016 года в муниципальных дошкольных учреждениях Томска №№ 86, 30 и 38.

«Мы приняли участие в Фестивале, чтобы показать, что такое сенсорная интеграция и как с её помощью помочь ребятам с инвалидностью. К тому же, здесь мы познакомились с интересными людьми и узнали о различных наработках в области инклюзивного образования», - сказала научный руководитель проекта Галина Черевач.

По итогам конкурса будет составлен электронный методический сборник лучших практик, который будет открыт к просмотру и размещён на сайте РООИ «Перспектива», НКО «Ассоциация инклюзивных школ», сайте www.inclusion24.ru.

Авторами проекта «Сенсорная интеграция дошкольников в условиях детского сада» являются: Черевач Галина Борисовна, научный руководитель МАДОУ №86, Матвеева Анна Александровна, старший воспитатель МАДОУ №86, Золотухина Елена Васильевна, старший воспитатель МБДОУ №30, Никитина Ольга Серафимовна, старший воспитатель МАДОУ №38.

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