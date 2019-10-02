Трое пострадали в перевернувшемся ВАЗе на трассе в Томской области
3 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 2 октября, на трассе Томск-Каргала-Колпашеов произошло ДТП, в результате которого пострадали трое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 16.40 на 200 километре трассы. По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-21063 допустил съезд в кювет, где автомобиль въехал в дерево и опрокинулся.
В результате происшествия травмированы водитель и два пассажира (38-летняя женщина и 16-летняя девушка). Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
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