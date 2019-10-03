Суд завершил банкротство томской «СУ-13», которое длилось почти восемь лет

3 октября 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области завершил конкурсное производство в ООО «СУ-13» (Томск), введенное еще в 2011 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

По данным на конец 2018 года, общая сумма требований кредиторов всех очередей составляла 2,031 млрд рублей, в том числе, 250 млн рублей — текущих платежей, 979 млн рублей — основного долга, 573 млн рублей — требований участников строительства, чьи требования включены в реестр требований жилых помещений (дольщиков).

В ходе процедуры банкротства управляющий продал все имущество, включенное в конкурсную массу. Требования кредиторов удалось погасить лишь частично: требования кредиторов первой очереди погашены полностью; второй очереди — на 55%, выплачена часть текущей заработной платы (73,9 млн рублей) и часть НДФЛ (24,7 млн рублей); третьей, четвертой и пятой очереди текущих требований — не погашены. При этом залоговые кредиторы получили выплаты, но также частично: требования первой очереди удовлетворены в полном объемы, второй очереди — на 88,94%, четвертой очереди — на 55,48%.

Как сообщалось, Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в крупной строительной компании Томска — ООО «СУ-13» в сентябре 2010 года по требованиям ООО «Бетон Сибири» и физлиц Тамары Шевелевой и Павла Новосельцева. В декабре 2011 года было введено конкурсное производство.

До 2010 года «СУ-13» вводило в Томске ежегодно десятки тысяч квадратных метров жилья, а также объекты соцсферы. При этом часть зданий до сих пор не достроена, в основном их завершением занимается муниципальный «Томскстройзаказчик».

Также сообщалось, что в апреле 2015 года Советский районный суд Томска признал акционера и бывшего директора «СУ-13», экс-депутата Томской гордумы Владимира Замощина виновным в невыплате зарплаты, неправомерных действиях при банкротстве, причинении имущественного ущерба и других деяниях. По данным СУ СКР по Томской области, Замощин умышленно не выплачивал зарплату своим работникам (задолженность составила более 32 млн рублей), незаконно получил в банке 130 млн рублей кредитов. Ущерб дольщикам от его деятельности составил 370 млн рублей.

Суд приговорил Замощина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В августе 2015 года стало известно, что Замощин попал под амнистию.

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Томской области решил привлечь Замощина к субсидиарной ответственности и взыскать с него 2,04 млрд рублей. Конкурсный управляющий смог продать эти требования со 150-кратным дисконтом — за 122 тыс. рублей. Их приобрел индивидуальный предприниматель из Перми Владимир Муртазин, занимающийся скупкой дебиторской задолженности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СУ-13 принадлежит группе из 10 физлиц, основным совладельцем компании является ее экс-директор В.Замощин, ему принадлежит 67,8% уставного капитала компании. Выручка СУ-13 в 2010 году составляла 784,1 млн рублей, чистая прибыль — 6,43 млн рублей.

Тэги/темы: