ТГУ попал в группу 201-250 по гуманитарным наукам в рейтинге Times Higher Education

3 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Как и в прошлом году Томский госуниверситет вошел в группу 201-250 британского рейтинга Times Higher Education по направлению «Искусство и гуманитарные науки» (Arts & Humanities), сообщает пресс-служба вуза.

В рейтинге представлены лучшие вузы мира, осуществляющие подготовку специалистов в области искусства, языков, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии. Образовательные учреждения оцениваются по каждому из этих предметов по пяти критериям: «Качество преподавания», «Исследовательская деятельность», «Цитирование», «Международная деятельность» и «Доход от работы с индустриальными партнерами».

Активное участие в продвижении университета в области Arts & Humanities принимает Высшая школа журналистики ТГУ — за счёт привлечения авторитетных партнёров и реализации новых образовательных программ, одна из которых получила международную аккредитацию и стала первой в России, в чьей оценке принимали участие эксперты из Китая. Большой вклад в развитие гуманитарных наук вносит коллектив лингвистов под руководством профессора Зои Резановой. Учёные решают задачи автоматического анализа естественного языка, восприятия текста у представителей разных социальных и психологических типов, исследуют языки Южной Сибири при поддержке мегагранта.

Высоким позициям университета способствует и «пересобранный» исторический факультет, к которому присоединились политологи. Так, сотрудники факультета исторических и политических наук ТГУ разработали курс альтернативной истории, в рамках которого студенты не только получают базовые знания, но и определяют, насколько достоверны современные исторические фильмы, работают в томских архивах, дискутируют о событиях прошлого, учатся определять, какая информация в интернете правдива, а какая — фейк.

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