Прокуратура проверит законность требования думы Северска для СМИ согласовывать тексты новостей и одеваться по-деловому

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2019 // Фото: pixabay.com

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области начало проверку правил аккредитации журналистов в думе ЗАТО Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на в пресс-службе надзорного ведомства в среду.

«В связи с публикацией в СМИ управление инициировало проверку принятого думой регламента в части исполнения федерального законодательства», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в конце сентября дума ЗАТО Северск обязала аккредитованных журналистов «согласовывать тексты интервью, сообщений, материалов, подготовленных на основе представленной информации с авторами, интервьюируемыми — депутатами думы», а также придерживаться делового стиля одежды при посещении собраний гордумы.

Мэр Северска, председатель гордумы Григорий Шамин пояснял агентству «Интерфакс-Сибирь», что журналистам придется согласовывать только тексты интервью, а посещать собрания можно и в джинсах.

Он также выразил уверенность, что новый документ не противоречит федеральному закону о СМИ.

ЗАТО Северск — крупнейший город России, имеющий пропускной режим. В нем проживают более 100 тыс. человек. Северск расположен в 10 км к северо-востоку от Томска.

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