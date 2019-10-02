Томские цветники готовят к зиме

Подрядчик томского департамента дорожной деятельности и благоустройства убирает с клумб подмерзшие цветы, очищает землю от травы, разравнивает и рыхлит землю.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня бегонии и бальзамин убрали с цветников на Новособорной площади, в Губернаторском квартале, у камня Скорби, перед БКЗ и на площади Ленина.

В ближайшее время специалисты планируют высадить клубни тюльпанов на клумбах в Лагерном саду, у магазина «1000 мелочей», в Губернаторском квартале и др. Они будут радовать томичей в начале весны.

Как отмечают представители городского комитета озеленения и природного комплекса, для оформления томских клумб и цветников традиционно выбирают сорта с яркими соцветиями и длительным сроком цветения – с мая по сентябрь, не слишком требовательные к погодным условиям и окружающей среде.

Уборка отцветших растений – один из видов работы по содержанию городских цветников.

Напомним, более 362 тысяч однолетних и многолетних цветов были высажены на общественных пространства Томска в благоустроительный сезон 2019 года. По поручению мэра Томска Ивана Кляйна был расширен не только перечень мест, украшенных декоративными растениями, но и изменился цветочный дизайн.

Тэги/темы: