Томская облдума в конце октября рассмотрит в I чтении проект бюджета-2020 с дефицитом 2,37% от расходов

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин внес в Законодательную думу региона законопроект о трехлетнем бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает агенство «Интерфакс-Сибирь».

Доходы на 2020 год запланированы в размере 60,921 млрд рублей, расходы — 62,397 млрд рублей, дефицит — 1,476 млрд рублей, или 2,37% от расходов.

В первом чтении проект закона будет рассмотрен в конце октября.

Госдолг Томской области на 1 сентября составил 29,617 млрд рублей, в том числе 13,199 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 9,918 млрд рублей — на ценные бумаги, 6,5 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2019 года запланирован в объеме 33,627 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 67,839 млрд рублей, расходы — 72,428 млрд рублей, дефицит — 4,589 млрд рублей, или 6,3% от расходов.

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