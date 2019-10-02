Мэр Томска потребовал от энергетиков обеспечить подачу тепла в кратчайшие сроки

2 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Накануне вечером мэр Томска Иван Кляйн в ходе заседания оперативного штаба по запуску тепла и горячего водоснабжения потребовал от энергетиков до 5 октября завершить все работы и устранить выявленные повреждения на основных тепломагистралях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Сергей Конев доложил, что днем были устранены дефекты и запущена в работу тепломагистраль 2Г. В гимназии №6 и школе №5 обеспечено теплоснабжение, и с сегодняшнего дня образовательный процесс в зданиях этих учреждений будет возобновлен. Минувшей ночью должны завершиться монтажные работы на магистрали 7Л, которая обеспечивает теплоснабжение жилых домов в Октябрьском районе.

Также бригады ресурсоснабжающей компании устраняют выявленное повреждение в пос. Спутник.

В ночь со 2 на 3 октября планируется подключить к теплоснабжению часть жилых домов, запитанных от участка реконструкции на переулке Курский, расположенных на участке от ул. О. Кошевого до ул. Шевченко.

«Переходите на круглосуточный режим работы, выделяйте необходимые ресурсы и технику, но к 5 октября все дома и социальные объекты должны быть с теплом», - подчеркнул мэр.

Главам районов и управляющим компаниям поручено оказать все необходимое содействие ресурсоснабжающим организациям.

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