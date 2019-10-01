Томичи очистили территорию Ботанического сада

1 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Отдел корпоративных коммуникаций ООО "Томскнефтехим"

В Томске завершились «Чистые игры» — экологический квест по очистке территории Ботанического сада от мусора, сообщает отдел корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим».

В мероприятии приняли участие около двух сотен горожан разного возраста. За 1,5 часа участники собрали более 2 тонн отходов. Проект реализован при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Организатором мероприятия выступила Томская региональная общественная экологическая организация «Зеленый луч».

«Чистые игры» — командное соревнование по сбору отходов. Для победы в нем команде необходимо набрать наибольшее количество баллов, которые можно заработать, собирая мусор, уникальные находки, а также участвуя в экологических конкурсах.

«В Томске „Чистые игры“ набирают популярность: если раньше участвовали около 50 томичей, то сейчас — более 200. У всех разная мотивация: кому-то интересен формат квеста и соревновательный момент, а кому-то просто навести порядок там, где сам отдыхает», — прокомментировала организатор мероприятия Мария Дериглазова, представитель ТРОЭО «Зеленый луч».

«Мы с детьми принимаем участие в „Чистых играх“ не первый раз. Это не типичный субботник, где детям, честно говоря, порой скучно. Игровая форма учит детей бережнее относиться к природе и воспитывает внутреннюю ответственность за обращение с отходами. Спасибо организаторам за такое нужное мероприятие», — отметила руководитель школьной команды «Созидание» Екатерина Сергеева.

«Сбор мусора и распределение отходов — это важный вопрос экологии. „Чистые игры“ — это еще один повод доказать, что отношение томичей к экологии, стремление жить в чистом городе не проходят даром», — подчеркнул начальник отдела экологии томского предприятия СИБУРа (ООО «Томскнефтехим») Денис Быков.

В рамках акции в Ботаническом саду собрано около 300 мешков пластика, стекла, металла, а также смешанного мусора. Общий вес отходов составил более 2 тонн, без учета крупногабаритного мусора, в числе которого — старая мебель (диваны, стулья) и техника (стиральная машина, пылесос, холодильник), бампера и детали от автомобилей и многое другое.

Пластиковые, стеклянные и металлические отходы переданы на переработку в компанию «Чистый мир». Вывоз остального мусора осуществляет предприятие «Спецавтохозяйство».

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