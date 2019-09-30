Водитель без прав сбил пожилого мужчину на переходе в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 30 сентября, в Томске под колеса Toyota Caldina попал 75-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.30 на ул.Шевченко, 62а. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение. В свою очередь водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Кроме того, он не имел права управления транспортными средствами.

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