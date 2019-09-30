Водитель без прав сбил пожилого мужчину на переходе в Томске
1 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 30 сентября, в Томске под колеса Toyota Caldina попал 75-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.30 на ул.Шевченко, 62а. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение. В свою очередь водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Кроме того, он не имел права управления транспортными средствами.
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