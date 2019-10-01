Томские медики первыми в России начали применять метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных

1 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Медицинские физики Томского областного онкодиспансера первыми в России стали применять метод адаптивной лучевой терапии на основе In-Vivo дозиметрии для каждой фракции облучения. Методика позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы.

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, с применением новой технологии курсы лучевой терапии в областном онкодиспансере прошли первые 10 пациентов.

«Анатомия пациента в течение лечения может измениться. Это может быть связано, в том числе с изменением самой опухоли (например, уменьшение объема от полученной дозы в течение курса). Но для эффективного лечения необходимо знать точное расположение не только перед началом воздействия, но и перед каждым последующим сеансом в течение всего курса лучевой терапии. В процессе самого лечения для пациента ничего не поменялось, изменились контроль и оценка лечения, т.е. увеличился контроль над облучением опухоли», – отмечает начальник отдела медицинской физики Томского областного онкодиспансера Евгения Сухих.

С помощью программного обеспечения, которое позволяет регистрировать и анализировать распределение поглощенной дозы в режиме реального времени, специалисты могут отследить, как меняется тело пациента на каждом этапе облучения и уже с учетом этих данных снизить лучевые нагрузки на здоровые органы.

Результаты лечения были признаны успешными и представлены на Симпозиуме QADSRussia по гарантии качества в области лучевой терапии в Москве, вызвав большой интерес со стороны профессионального сообщества.

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