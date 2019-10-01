Томского предпринимателя оштрафовали за перевозку пассажиров на переполненном почти в два раза судне

1 октября 2019 / Томский Обзор

Томская транспортная прокуратура выявила нарушение при перевозке пассажиров на маломерном судне, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Предприниматель во время прогулочного рейса перевез пассажиров на маломерном судне „Победа“ с практически двукратным превышением нормы максимальной пассажировместимости: вместо разрешенных 11 пассажиров фактически было перевезено 20 человек», — говорится в сообщении ведомства.

По постановлению Томского транспортного прокурора правонарушителя привлекли к административной ответственности по ч.3 ст.14.1.2, ч.1 ст.11.8 КоАП РФ и оштрафовали на 5 тыс. рублей.

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