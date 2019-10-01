Томичи победили на фестивале деревянных скульптур в Карелии

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Команда из Томской области стала лучшей на Международном фестивале деревянной скульптуры «Между небом и землей», который завершился в Республике Карелия (г. Ланденпохья). Мастера по дереву из Томской области заняли первое место среди команд, вырезав композицию «Небесный урожай», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Конкурс проходил с 20 по 27 сентября под сводами лютеранской Яккимской кирхи. Помимо томичей за призы фестиваля боролись мастера из Литвы, Якутска, Ижевска, Перми, Москвы, Сургута и других городов России. В жюри фестиваля работал председатель ТРОО ФНР «Праздник топора» Денис Лыхин.

В состав «сборной» от Томской области вошли Сергей Руссу, Федоринов Сергей из Первомайского района, Евгения Кошкарёва и Павел Сафронов из Северска, Антон Соловьёв из Чаинского района. Все резчики — неоднократные участники Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», но в этом составе выступали впервые.

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