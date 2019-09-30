Торговцев поддельным алкоголем в Томской области оштрафовали на 23 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

С прошлого года в Томской области выявлено более 1600 административных правонарушений, изъято 10 тыс. литров алкоголя, а сумма штрафов превысила 23 млн рублей. Об этом на прошедшем в администрации Томской области совете безопасности сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Анатолий Кривошеин.

Как передает пресс-служба обладминистрации, открывая заседание совета, заместитель губернатора Игорь Толстоносов назвал алкоголизм и торговлю поддельным алкоголем в числе главных угроз национальной безопасности, влияющих на демографическую ситуацию и в регионе, и в стране.

«В 2018 году, по сравнению с 2017-м, в Томской области зафиксирован рост смертности от отравления суррогатом в полтора раза — 19 человек на 100 тысяч населения. Кроме того в состоянии алкогольного опьянения было совершено каждое третье преступление, при этом из незаконного оборота изъято лишь 7,9 тысячи декалитров алкогольной продукции — восьмой результат в Сибири», — сказал замгубернатора, поручив правоохранительным органам усилить взаимодействие и совместную оперативную работу.

Всего, по данным МВД, с 2018 года в ходе комплексных специальных оперативно-профилактических операций «Контрафакт» и «Алкоголь» сотрудники полиции проверили более 2 тысяч организаций розничной торговли.

Наиболее сложной специалисты назвали ситуацию с подделкой слабоалкогольных пивных напитков: для их производства не требуется лицензии и маркировки, а схема изготовления примитивна — спирт, вода, ароматизаторы и красители.

«Начиная с 2014-го, ежегодно на рынок России выпускается около 25-30 миллионов литров фальсифицированных пивных напитков, в 2018-м — 80 миллионов литров. Производство осуществлялось нелегально, потери бюджета от неуплаты акциза доходили до 1,5 миллиарда рублей», — отметила заместитель руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Оксана Лубенец.

По статистике управления, новые организации, занимающиеся подделкой раскрученных пивных брендов, появляются каждый квартал. Большинство из них регистрируются в соседнем Центральном федеральном округе.

«Они не находятся по фактическому адресу, предоставляют нулевую отчетность, а в штате числится один-два человека. Далее их продукцию закупают реально существующие компании и распространяют ее через точки розничных продаж», — сказала Оксана Лубенец, подчеркнув, что крупных региональных и федеральных торговых сетей среди них не выявлено.

Председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев в борьбе с контрафактным алкоголем предложил шире использовать общественный контроль.

«До конца 2019 года в регионе заработает первый в стране электронный сервис, с помощью которого любой житель сможет проверять подлинность алкоголя и отмечать места торговли фальсификатом на интерактивной карте», — пояснил Александр Деев.

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