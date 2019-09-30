В Томске разработали платежную систему для общественного транспорта

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: Tsu.ru

Студенты и сотрудники томского госуниверситета из лаборатории «Цифровая экономика» и коллектив томского ООО «Цифрономика» разработали комплексную платежную систему, готовую к внедрению как на муниципальном транспорте, так и среди частных перевозчиков, сообщает пресс-служба вуза.

По данным статистики и соцопросов, в Томске функционируют почти 550 единиц общественного транспорта. На нём совершается порядка 60 млн поездок в год. При этом 74% пассажиров считают удобство оплаты за проезд важнейшим критерием, 37% готовы расплачиваться с помощью смартфона, 35% заявили о том, что стали бы чаще передвигаться на общественном транспорте, если бы в нём была удобная система оплаты.

Кроме того, в связи со вступлением в силу изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» все перевозчики должны ввести безналичную оплату в общественном транспорте в течение года. Соответственно, потребность рынка в подобных решениях — и желательно, невысокой стоимости — как никогда высока.

Заинтересованных сторон во внедрении разработанной платёжной системы несколько. Так, государство получит прозрачность рынка пассажироперевозок. Водителям будут обеспечены простота в использовании приложения, снижение нагрузки и возможность оперативно обнаружить пассажира, не рассчитавшегося за проезд. Для перевозчика плюсами будут дешевизна интеграции, привлечение новых клиентов, рост выручки и низкая комиссия. Выгодой для банков станет выручка от эквайринга. А потребитель обретёт легкость и удобство оплаты при поддержке всех устройств и различные бонусы.

«Мы такую систему создали, а потом её доработали с учетом пожеланий частных перевозчиков. Дело в том, что пока в Томске был проведён конкурс на поставку необходимого оборудования только для нужд муниципального Трамвайно-троллейбусного управления, а коммерческий транспорт остался не охвачен. Поэтому мы предлагаем свои услуги в плане создания независимого транспортного оператора на базе разработок лаборатории», — рассказывает заведующий лабораторией «Цифровая Экономика» ТГУ, директор МИП «Цифрономика» Александр Ильин.

Предполагается, что такой оператор будет иметь статус малого инновационного предприятия. Сейчас данный проект находится в стадии коммерциализации.

Программное решение для организации работы общественного транспорта и приёма платежей включает три продукта: мобильное приложение пассажира и сайт для регистрации, приложение для водителя и веб-форму для диспетчеризации, а также сервис аналитики. Эти продукты способны как существовать самостоятельно, так и дополнять друг друга.

Через приложение водитель сможет получить доступ от диспетчера к выходу на смену, отмечать перерывы и уходы с рейса с указанием причин, получать оплату, проверять при необходимости факт оплаты от пассажиров и видеть поступление платежей в режиме реального времени. Веб-сайт будут использовать перевозчики и диспетчеры, они смогут онлайн регистрировать водителей, выдавать им допуски к выходу на смену и контролировать их работу. Страничка на веб-сайте, предназначенная для пассажиров, даст им возможность зарегистрировать и привязать свою карту и проверять баланс. При этом пассажир сможет использовать для оплаты не только банковскую карту, но даже любую бонусную, которые выдают в магазинах, — системе достаточно считать QR-код, NFC или штрих-код карты.

«Доработанная система является не просто платёжной. Это комплексная информационная система управления предприятием пассажироперевозок. В её структуру входит диспетчерский пункт, она дает возможность перевозчикам анализировать ситуацию и получать обращения граждан через цифровую платформу „Активный гражданин“. Это решение мы уже готовы представить. Более того, наша система уже „обкатывается“ в Ленинградской области. Хотелось бы видеть её и в Томске», — отмечает Александр Ильин.

Из проекта системы оплаты родились три параллельных, которые ориентированы на интересы перевозчиков, пассажиров и рекламодателей. Например, информационная система. Так, не все студенты знают о льготах, которые они получают при проезде в общественном электротранспорте при условии покупки проездного: в этом случае цена проезда в составит 14 рублей вместо обычной в 21 рубль. Новая платёжно-информационная система позволит узнать об этой возможности и сэкономить.

При всех плюсах своей системы разработчики готовы передать её городу или независимому оператору бесплатно, более того — сами заплатить за внедрение такой системы в Томске и возможность подключить её к уже существующей. Окупаемость этих вложений принесёт банковская комиссия от перевода средств за билеты и сопутствующих платежей, которые тоже станут доступны пользователям.

«Ещё одна наша „фишка“, которую можно сделать, — навигатор по Томску для гостей города, сейчас ведь очень популярна тема туризма. Вообще, наши студенты очень многое предлагают, и всё это востребовано с точки зрения пожеланий, заявленных властями. Но, конечно, для нас главная ценность — это пассажиры. От количества работающих платёжных систем число пассажиров не изменится, но ведь нужно сделать так, чтобы им было комфортно. Будет удобная система — пассажиры будут скачивать это приложение. А мы за качество своей системы отвечаем. Поэтому полностью готовы идти на такой финансовый риск», — подытожил Александр Ильин.

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