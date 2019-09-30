Томский областной краеведческий музей победил в фестивале «Музей для людей»

30 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатлиова

Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова победил в конкурсной программе Международного фестиваля музейного маркетинга и гостеприимства «Музея для людей». Фестиваль проходил с 23 по 25 сентября 2019 года на площадках Новосибирского государственного краеведческого музея прошел II Международный фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей».

В рамках конкурсной программы Фестиваля свой опыт в области продвижения музейных коллекций представили 11 музеев из разных регионов России. Томский областной краеведческий музей представил проект «Скетчинг в музее. Экспонаты сквозь фильтры». Около года назад в музее появилась новая услуга — экскурсия + мастер-класс по скетчингу. Скетчинг — техника быстрых зарисовок; она хороша тем, что доступна каждому. Посетители слушают экскурсию и зарисовывают выбранный предмет под руководством художницы Татьяны Миляковой. В ходе зарисовки происходит знакомство с предметом и человек передает свое уникальное видение экспоната через свой эмоционально-эстетический фильтр. Во время конкурса проходил настоящий интерактив. Восемь скетчеров Новосибирска 2 дня зарисовывали все происходящее на фестивале.

Участники Международного фестиваля — это более 130 музейных специалистов из 18 регионов России: Томской, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Московской, Брянской, Магаданской, Воронежской, Иркутской, Свердловской областей, республик Крым, Татарстан, Хакасия, Саха, Башкортостан, Алтайского и Красноярского краев и Ханты-Мансийского автономного округа. А также из Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана. В рамках дискуссионной программы были затронуты темы маркетинговых коммуникаций, создания репутации, способов продвижения, повышения лояльности аудитории, реализации проектов и другие. В формате панельных дискуссий и круглых столов прошли открытые обсуждения по основным направлениям работы современного учреждения культуры — маркетингу и гостеприимству. В программе приняли участие российские и зарубежные эксперты, кураторы успешных проектов, специалисты в области музейного проектирования и маркетинговой среды.

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