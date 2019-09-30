Жители более 50 улиц Ленинского района Томска на сутки останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 30 сентября, в Ленинском районе Томска пройдет масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 22.00 30 сентября до 23.00 1 октября. В это время на водопроводных сетях будут проходить аварийные работы. В связи с этим без холодной воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Каменская;

ул. Васюганская;

ул. Бийская;

ул. Нарымская;

ул. Барнаульская;

Барнаульский проезд;

ул. Стрелочная;

ул. Сухумская;

пер. Таймырский;

пер. Урожайный;

ул. Говорова, кроме 25;

пр. Мира, кроме № 1/1,2/1,4,4 стр.6,6,6а,6б,8/4;

прзд. Кольцевой;

ул. Смирнова;

ул. Кошурникова;

ул. Интернационалистов;

ул. 79 Гвардейской дивизии;

ул. Ф. Мюнниха;

ул. Карла Ильмера;

ул.Старо-Деповская,55, 66;

ул. Молодежная;

ул. Фестивальная;

ул. Ватутина;

ул. Макарова;

ул. Костромская;

ул. Братская;

ул. Волжская;

ул. Витимская;

пер. Морской;

ул. Вилюйская с №1 по №38,40а;

ул. Вилюйский проезд;

пер. Ново-Чулымский;

ул. Ново-Деповская;

ул. Вилюйский 1-й проезд №4,4а/1,4б;

пос. Каштак;

пос. Киргизка;

пос. Крутоовражный;

ул. Дальне-Ключевская, 24;

ул. Жигулевская, 7;

ул. Красноярская, 17, 17а;

ул. Ленская;

ул. 1-ая Мостовая;

ул. Мостовая, 18/1; 18/1стр.1,3; 20/2; 28стр.2,3,6,10,11,28б; 30стр.2,4,5,6

ул. Балагурная;

ул. Баргузинская;

ул. Батистовая;

ул. Раздольная;

ул. Северо – Каштачная;

пер. 2-ой Северо – Каштачный;

ул. Б.Каштачная, 53;

ул. Б.Подгорная, 252;

ул. 1,2,3,4,5,6-ая Усть – Киргизка;

2-ой Усть -Киргизкий тупик.

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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