Жители более 50 улиц Ленинского района Томска на сутки останутся без воды
30 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Сегодня, 30 сентября, в Ленинском районе Томска пройдет масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Отключение продлится с 22.00 30 сентября до 23.00 1 октября. В это время на водопроводных сетях будут проходить аварийные работы. В связи с этим без холодной воды останутся дома по следующим адресам:
- ул. Каменская;
- ул. Васюганская;
- ул. Бийская;
- ул. Нарымская;
- ул. Барнаульская;
- Барнаульский проезд;
- ул. Стрелочная;
- ул. Сухумская;
- пер. Таймырский;
- пер. Урожайный;
- ул. Говорова, кроме 25;
- пр. Мира, кроме № 1/1,2/1,4,4 стр.6,6,6а,6б,8/4;
- прзд. Кольцевой;
- ул. Смирнова;
- ул. Кошурникова;
- ул. Интернационалистов;
- ул. 79 Гвардейской дивизии;
- ул. Ф. Мюнниха;
- ул. Карла Ильмера;
- ул.Старо-Деповская,55, 66;
- ул. Молодежная;
- ул. Фестивальная;
- ул. Ватутина;
- ул. Макарова;
- ул. Костромская;
- ул. Братская;
- ул. Волжская;
- ул. Витимская;
- пер. Морской;
- ул. Вилюйская с №1 по №38,40а;
- ул. Вилюйский проезд;
- пер. Ново-Чулымский;
- ул. Ново-Деповская;
- ул. Вилюйский 1-й проезд №4,4а/1,4б;
- пос. Каштак;
- пос. Киргизка;
- пос. Крутоовражный;
- ул. Дальне-Ключевская, 24;
- ул. Жигулевская, 7;
- ул. Красноярская, 17, 17а;
- ул. Ленская;
- ул. 1-ая Мостовая;
- ул. Мостовая, 18/1; 18/1стр.1,3; 20/2; 28стр.2,3,6,10,11,28б; 30стр.2,4,5,6
- ул. Балагурная;
- ул. Баргузинская;
- ул. Батистовая;
- ул. Раздольная;
- ул. Северо – Каштачная;
- пер. 2-ой Северо – Каштачный;
- ул. Б.Каштачная, 53;
- ул. Б.Подгорная, 252;
- ул. 1,2,3,4,5,6-ая Усть – Киргизка;
- 2-ой Усть -Киргизкий тупик.
ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
Тэги/темы: