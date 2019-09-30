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Жители более 50 улиц Ленинского района Томска на сутки останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, без воды отключили воду закрыли воду когда дадут воду в Ленинском районеП Жители более 50 улиц Ленинского района Томска на сутки останутся без воды

Сегодня, 30 сентября, в Ленинском районе Томска пройдет масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 22.00 30 сентября до 23.00 1 октября. В это время на водопроводных сетях будут проходить аварийные работы. В связи с этим без холодной воды останутся дома по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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