В Томской области судебные приставы отправили в колонию-поселение трех алиментщиц

30 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Трех жительниц Асиновского района отправили в колонию за неуплату алиментов. Женщины задолжали на содержание детей от 90 до 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы привлекли женщин к уголовной ответственности за неуплату алиментов по ст. 157 УК РФ, однако гражданки, приговоренные к обязательным работам, не явились к месту отбывания наказания, после чего были объявлены в розыск по линии УФСИН. Их необходимо было найти и доставить в уголовно-исполнительную инспекцию, тем более, что суд заменил наказание на срок в колонии-поселении.

"Судебные приставы по ОУПДС, которые не раз доставляли неплательщиц в отдел судебных приставов по Асиновскому району, суд и знали перечень адресов, где они могут находиться, нашли алиментщиц в течение одного дня, задержали и передали в уголовно-исполнительную инспекцию для отправки в колонию", - говорится в сообщении.

Трудности возникли только с одной женщиной, которая уехала из Асино в деревню Ново-Кусково. Приставы выяснили, что женщина выехала не одна, а вместе с сожителем и овчаркой, которую хозяева часто выгуливают.

В деревне служители закона поинтересовались у местных жителей, не гуляет ли кто-нибудь здесь с большой собакой, после чего им безошибочно показали нужный дом. Гражданку задержали и передали в УФСИН, объяснив, что отбывание уголовного наказания не освобождает от обязанности оплаты долга по алиментам.

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