АКРА подтвердило рейтинги Томской области и ее бондов на уровне «BBB (RU)», прогноз «стабильный»

30 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «BBB (RU)» и сохранило «стабильный» прогноз по нему, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Рейтинг выпусков биржевых облигаций Томской области серий 34055 и 34062 также подтвержден на уровне «BBB (RU)».

«Кредитный рейтинг Томской области обусловлен сравнительно высоким уровнем долговой нагрузки относительно операционного баланса и ограниченной гибкостью бюджетных расходов при средних показателях развития региональной экономики по сравнению со среднестрановым уровнем», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, регион имеет значимую долю банковских кредитов в портфеле займов. Эти кредиты рефинансируются за счет займов управления Федерального казначейства (УФК), отношение операционного баланса после процентных платежей к объему погашения долга в настоящее время находится на низком уровне, а рефинансирование более чем половины долга приходится на ближайшие 2 года. Тем не менее, процентные расходы не являются обременительными для бюджета региона.

По состоянию на 1 сентября текущего года треть долга региона приходилась на облигации, 22% — на банковские кредиты, 29% — на бюджетные кредиты, 16% — на кредит УФК.

«Совокупная итоговая оценка долговой нагрузки региона на конец 2019 года будет соответствовать среднему уровню кредитного риска. В среднесрочной перспективе долговая нагрузка и бюджетные показатели будут зависеть от поступлений по налогу на прибыль, волатильность которых объясняется динамикой сектора добычи полезных ископаемых (основной вклад в формирование ВРП региона) и смежных отраслей», — отмечает АКРА.

Агентство подчеркивает, что почти треть ВРП Томской области (в 2017 году — 28%) приходится на добычу полезных ископаемых, главным образом нефти. Ухудшение структуры остаточных запасов, осуществление добычи на месторождениях с большой степенью выработанности и рост доли трудноизвлекаемых запасов обусловили снижение добычи нефти в регионе в течение последних 5 лет. ВРП на душу населения и среднедушевые денежные доходы остаются ниже среднестранового уровня при безработице, превышающей среднероссийский показатель.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, отмечает АКРА.

Госдолг Томской области на 1 сентября составил 29,617 млрд рублей, в том числе 13,199 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 9,918 млрд рублей — на ценные бумаги, 6,5 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2019 года запланирован в объеме 33,627 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 67,839 млрд рублей, расходы — 72,428 млрд рублей, дефицит — 4,589 млрд рублей, или 6,3% расходов.

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