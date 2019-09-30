Томичей приглашают в «Академию счастливой жизни»

30 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 30 сентября, в 19.00 в «Точке кипения» (пр.Ленина. 26) пройдет первая встреча проекта «Академия счастливой жизни», в рамках которой томским молодоженам и семейным парам с опытом расскажут, как построить гармоничные семейные отношения.

«Каждый человек вступает в брак с определенными надеждами на счастливое семейное будущее без трудностей и конфликтов. Однако, семейная жизнь состоит не всегда из позитивных моментов. Как преодолевать трудности, строить семейные отношения, оставаясь интересными друг другу долгие годы? Ответы на эти и многие другие вопросы — в проекте „Академия счастливой семьи“», — сообщают организаторы из центра «Семья».

Проект состоит из цикла встреч, которые проводятся один раз в месяц бесплатно. На первой сентябрьской встрече ведущая проекта психолог Центра «Семья» Евгения Медведева расскажет о введении в психологию семейных отношений.

Вход по предварительной регистрации.

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