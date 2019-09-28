Сегодня в Томске пройдет встреча с организаторами «Мурашов Центра»

28 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 28 сентября, в галерее «В главном» (пр.Ленина, 36, гл. корпус ТГУ, холл ИИК, 318 ауд.) пройдет лекторий выставки «мУкА. Склады искусства» и встреча с представителями «Мурашов Центра», сообщают организаторы.

В 16.00 куратор Анастасия Куклина проведет экскурсию по выставке, посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова».

В 16.30 состоится диалог с аудиторией от «Мурашов Центра». Организаторы расскажут о любви к старому городу, как о методе познания города современного; о том, как зайти на леса и победить выученную беспомощность; о перформансе длинною в 4 месяца; но в итоге — о людях, которым просто нужен был импульс, чтобы круто провести лето, спланировать зиму и замахнуться на весну.

«Мурашов Центр»* — это центр, который открылся в Томске в 2019 году в память о журналисте (и просто хорошем человеке) Андрее Мурашове. Центр поддерживает проекты, направленные на развитие города, помогает участвовать в грантовых конкурсах, а также занимается волонтерской и краеведческой деятельностью.

Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

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