Издательство TATLIN объявляет скидки в честь Всемирного дня архитектуры

27 сентября 2019 / Томский Обзор

В честь Всемирного дня архитектуры, который ежегодно отмечается в первый понедельник октября, издательство TATLIN делает скидки на 36 изданий.

Акция действует с 25 сентября по 7 октября. В ее рамках со скидками можно приобрести книги:

Между делом, купить за 290 рублей

В настоящем втором томе, носящем название «Между делом», опубликованы записные книжки автора, его басни, стихотворения и эпиграммы, фрагменты пародийной пьесы, написанной для театра Образцова, тексты песен, исполнявшихся знаменитым сатирическим архитектурным ансамблем «Кохинор».

Дело жизни, купить за 290 рублей

В этой книге представлены статьи мастера на архитектурные темы из разных советских, российских и зарубежных журналов, опубликованные в период с 1966 по 2010 годы. В круге охваченных периодических изданий числятся такие журналы как «Новый мир», «Архитектура СССР», «Вопросы философии», «Архитектурный вестник», «Коммунист» и другие.

Связи, купить за 290 рублей

«Связи» — автобиографическое издание Евсея Владимировича Перченкова, признанного мастера туристической архитектуры, на счету которого не один десяток реализованных проектов санаториев, домов отдыха и горнолыжных баз.

По сусекам архива и памяти, купить за 290 рублей

В этом томе автор вспоминает различные эпизоды жизни и творчества. В нем также представлены избранные газетные публикации разных лет, тексты выступлений на съездах и пленумах Союза архитекторов СССР и международных конференциях, неопубликованное прежде интервью с Эрнстом Неизвестным и композиция автора из текстов воспоминаний и писем его предка — выдающегося русского скульптора Марка Антокольского.

Жизнь без красоты, купить за 390 рублей

Эта книга представляет собой сборник эссе всемирно известного голландского архитектора Эрика ван Эгераата, ставшего одним из первых европейских мастеров, кто начал работать в современной России. В течение 4 лет он публиковал в журнале «Commercial Real Estate» статьи, которые в итоге сложились в книгу «Жизнь без красоты».

Заведомый шедевр, купить за 390 рублей

Книга-сборник интервью с любимыми художниками в преддверии открытия их персональных выставок в стенах «Крокин галереи». Среди интервьюируемых: Алексей Беляев-Гинтовт, группа «ФенСо», Александр Джикия, Александр Пономарев, и Леонид Тишков, Дмитрий Цветков, Александр Сигутин, — всего тридцать четыре художника и художественных групп.

Андрей Боков. Графика 1968–2018, купить за 890 рублей

Андрей Боков — крупный московский зодчий, народный архитектор РФ предстает в этой книге как талантливый художник, тонко чувствующий карандаш и бумагу, интересы которого не заканчиваются прагматизмом современного строительства, а касаются метафизических основ профессии архитектора. В альбоме представлены 83 серии по 4 рисунка в каждой, которые автор сделал на протяжении последних 50 лет, как он сам говорит, «между делом».

Каталог «ГОРОДА», купить за 890 рублей

Каталог представляет хронику легендарного архитектурного фестиваля «ГОРОДА» за 10 лет его существования, здесь собраны десятки фотографий участников и их построек, интервью с организаторами и история каждого из проведенных фестивалей.

UNK Project, купить за 1490 рублей

UNK project — российское архитектурное бюро с западными принципами работы. Основано в 2000 году Юлием Борисовым, Юлией Тряскиной и Николаем Миловидовым. Все три архитектора обладают опытом работы за рубежом, а с 2011 года команда работает в партнерстве с ведущим британским бюро Scott Brownrigg. В книгу вошли главные архитектурные и интерьерные проекты бюро: проект реконструкции бассейна «Лужники», жилые кварталы в инновационном парке «Сколково», фасадные решения торгового комплекса «Метрополис-2», жилой квартал «Голландский квартал», а также офисы компаний Mail.ru, Walt Disney Studios, Google, Microsoft, Samsung, и Crate&Barrel и других ритейлеров.

Dmitry Kulish & Anna Karpova, купить за 490 рублей

Творческий союз архитекторов Дмитрия Кулиша и Анны Карповой сложился волей судьбы. В продвинутом и преуспевающем архитектурном бюро с непростым названием «Лаборатория виртуальной архитектуры» было решено выделить дизайн интерьера в независимое подразделение — и именно их пригласили его возглавить. Так архитекторы начали проектировать вместе, не представляя себе в тот момент, насколько долгим и плодотворным будет это сотрудничество.

OFFCON. Commercial Interiors, купить за 990 рублей

Архитектурное бюро OFFCON — молодой коллектив профессионалов, уверенно набирающий обороты. Бюро основано в 2012 году благодаря объединению команды архитекторов, успешно работавших совместно и самостоятельно в ведущих бюро Москвы на протяжении 12 лет. Сегодня OFFCON — это зрелые профессионалы, участники ряда самых знаковых проектов последних лет в области офисных и общественных интерьеров, таких как московская штаб-квартира Google, региональный офис Philip Morris Sales and Marketing, европейская штаб-квартира «Лаборатории Касперского» в Лондоне и других, большинство из которых представлены в этой книге.

Ольга Арапова, купить за 490 рублей

В книге представлены избранные интерьеры домов и квартир, созданные Ольгой Араповой, известным архитектором из Екатеринбурга. Она строит свою профессиональную деятельность на понимании того, что интерьерный дизайн — ежедневная необходимость, обеспечивающая комфорт человека.

Tatiana Smirnova, купить за 490 рублей

Эта книга представляет собой портфолио, где собраны лучшие работы, созданные под руководством известного московского архитектора Татьяны Смирновой за последние годы практики. Будучи потомственным архитектором, закончившим МАРХИ и аспирантуру в Вене, она неожиданно для себя попала на территорию «интерьера» и с тех пор не прекращает двигаться и развиваться в этом направлении.

Vera Gerasimova, купить за 490 рублей

В книге представлены избранные интерьеры домов и квартир, созданные Верой Герасимовой, известным московским архитектором. Она создает легкие, интеллигентные пространства, не упуская из внимания ни одной детали: от нюансов вкусовых предпочтений заказчика до стилистической безупречности каждого элемента.

Мемориал Егерн, купить за 490 рублей

Книга «Мемориал Егерн» открывает подсерию «Шедевр» не только потому, что данная постройка есть высшее достижение искусства архитектуры, мемориал Егерн — это основа жизни, фундамент нового общества. Этот мемориальный комплекс, построенный на холме Цицернакаберд в Ереване, является памятником жертвам геноцида армян в Османской империи 1915 года. Он по праву может считаться одним из ключевых сооружений армянского модернизма, оказавшим важнейшее влияние на развитие современной национальной архитектуры Армении.

Аэропорт Звартноц, купить за 490 рублей

Аэропорт Звартноц — памятник архитектуры советского модернизма. Его история началась в начале 1970-х годов, когда прошли два тура конкурса. Тогда архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян и Л. Черкезян представили два варианта в виде вытянутых объемов по так называемой «линейной» схеме. Однако, приступив непосредственно к проектированию терминала, авторы предложили принципиально иную концепцию — круглое здание.

Артур Тарханян, Спартак Хачикян, Грачья Погосян, купить за 590 рублей

Книга посвящена армянской архитектуре, а именно творчеству Артура Тарханяна, Спартака Хачикяна, Грачьи Погосяна — определивших архитектуру современного Еревана. Эти три имени убедительно ассоциируются с новым временем в современной армянской архитектуре, начавшемся в 60-е годы ХХ столетия. Многие постройки Тарханяна, Хачикяна и Погосяна отмечены различными государственными и профессиональными премиями, принеся их авторам заслуженное признание. В книге представлены заметки об истории создания самых знаковых проектов архитектуры Армении нового времени: Кинотеатра «Россия» («Айрарат»), Дворца спорта в Ереване, Памятника жертвам геноцида — мемориала Егерн, Дома молодежи, Аэропорта Звартноц и других.

Александр Ларин, купить за 590 рублей

Издание посвящено творчеству известного советского и российского архитектора Александра Ларина. Оно было подготовлено его однокурсником по МАрхИ и другом Андреем Гозаком. На страницах книги собраны основные архитектурные проекты мастера. Она является первым и пока единственным сборником работ Ларина. В книге также представлены статьи современных российских архитекторов — Сергея Скуратова, Юрия Григоряна, Дмитрия Долгого, Андрея Асадова, имевших возможность в разное время работать с мастером.

Игорь Василевский, купить за 590 рублей

Игорь Василевский — выдающийся российский архитектор, соавтор и автор таких ярких проектов, как студия военных художников им. М.Б. Грекова в Москве, санаторный пансионат Госплана СССР «Вороново» и пансионат МК МГК КПСС «Отрадное» в Московской области, международный пансионат «Дружба» в Ялте, питьевая галерея в Ессентуках, вантовый мост «Факел» в Салехарде и многих других, оказавших влияние на развитие российской архитектуры новейшего времени. Будучи долгое время главным архитектором проектных объединений и институтов, связанных с проектированием курортов, он вместе с коллегами сформировал стандарты современных лечебно-оздоровительных комплексов, решая не только функциональные задачи, но и создавая выразительные запоминающиеся образы сооружений этого типа.

Илья Чернявский, купить за 590 рублей

Илья Чернявский — выдающийся российский архитектор, автор и соавтор таких ярких проектов, как санаторный пансионат Госплана СССР «Вороново» и пансионат «Отрадное» в Московской области, спальный корпус дома отдыха «Красная Пахра», спальные корпуса пансионата «Сосновая роща» и многих других, оказавших влияние на развитие российской архитектуры новейшего времени. Будучи долгое время руководителем мастерской ЦНИИЭП курортно-туристических зданий и комплексов, он вместе с коллегами сформировал стандарты современных лечебно-оздоровительных комплексов, решая не только функциональные задачи, но и создавая выразительные, запоминающиеся образы сооружений этого типа.

Владимир Павлов, купить за 590 рублей

В книге, созданной коллегами Владимира Павлова Еленой Григорьевой и Владимиром Бухом, собраны материалы по проектам мастера, реализованные в Иркутске в 70–80-е годы XX века. Книгу открывает вступление Президента Союза архитекторов России Андрея Бокова, дано развернутое интервью с редакторами книги и приведены тексты самого Павлова. Издание проиллюстрировано материалами его проектов — чертежами, фотографиями и планами.

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