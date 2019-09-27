Готовься к Новому году осенью: 20 любопытных подарков под ёлку

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 27 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Позади главный городской праздник - День томича, и на горизонте начинает маячить Новый год. Чтобы освободить себе время в предпраздничной суете предлагаем вам уже сейчас выбирать некоторые подарки.

На помощь придет смартфон, AliExpress и эксперты МТС, собравшие двадцатку любопытных и недорогих подарков: 15 из них не дороже 500 рублей, остальные — не дороже 1000.

Коллегам и друзьям

Подарок для перфекциониста в командировке — сумки для хранения багажа. Шесть конвертов разного размера, с застёжкой-молнией, с сеткой с одной стороны и твёрдой основой с другой. Упаковать можно всё: от небольшой куртки до зубной щётки и мыла. Цвета — от розового до хаки, с рисунком, орнаментом и по-деловому строгие — в общем, на любой чемодан.

Ещё один подарок для часто летающих на самолётах — гамак для ног. Специальный подвес крепится к столику перед вами и застёгивается в замок, длина гамака регулируется. Вес, что важно во время перелёта, — меньше 100 граммов.

Для тех, кто весь день проводит в офисе и даже обедает, не покидая рабочего места, — симпатичные пакеты для перекусов. Орешки, сухофрукты, печенье, даже овощи можно удобно разложить. Размер каждого пакета 11х19 см, замок многоразовый. Они легко моются, а в наполненном виде приобретают форму стаканчиков, которые можно ставить рядом с собой на стол.

Друзьям-кофеманам можно подарить компьютерную подставку для кружки. Она подключается через USB к компьютеру и сохраняет температуру около 45 градусов. Все пьют кофе перед монитором, так пусть он не будет холодным! Правда, сисадмину будет неважно, какая была температура у кофе, если он всё-таки прольётся на вашу клавиатуру…

Ещё пара удобных устройств. Первое — магнитный держатель телефона в автомобиле. Крепится к решётке воздухоотвода, а сам телефон держится с помощью магнитных пластин, одну из которых надо приклеить к телефону.

Второе устройство — USB-хаб, чуть больше кредитной карты коробочка. Одновременно подключаются сразу четыре флешки, а при необходимости можно и телефон подзарядить.

Антистрессовая ручка — и полезно, и удобно. Есть что крутить в руках на скучном или нервном совещании, можно сделать пометку в ежедневнике — дрожащей, к примеру, рукой. Ручка металлическая с магнитными шарами-аксессуарами, разбирается и собирается, в общем, такой офисный вариант спиннера для сотрудников, не привыкших сидеть сложа руки.

Пожалуй, самый милый атрибут любого женского офиса — стикеры-закладки. Вот тут есть где разыграться фантазии и подобрать каждой стикеры по характеру. С модным градиентом — для босса, с пандами — для безотказной помощницы. Ну или тоже для босса.



​​​​ ​​​​

Второй половинке

Если ваш избранник — бородатый хипстер, подарите ему выпрямитель для бороды. Он (возможно) оценит вашу заботу о нём. Кроме того, подарок сэкономит семейный бюджет — барбершопы в округе придут в упадок.

Для неё — кольцо. Пока не обручальное (подождём Дня влюбленных, да и вообще, чего спешить?). Зато с чипом NFC. С помощью него можно блокировать/разблокировать телефон, включать видеокамеру и даже отправлять сообщение — функциональность та же, что и у смарт-часов или браслетов. Главное, угадать с размером.

Для модных и спортивных девушек — сумка для бега и прогулок. Водонепроницаемая, с застёжкой на поясе или через плечо, с возможностью слушать музыку во время тренировок.

А для тех дам, которые любят, чтобы все необходимое (но маленькое) было всегда под рукой, есть особенный чехол для телефона. Клеится он к задней стенке мобильного, внутрь можно положить карты, деньги, пару наушников.

Чтобы и его вещи были в порядке, подарите ему противоударную сумку для жёсткого диска. В неё поместится и сам диск, и всякие сопутствующие мелочи: шнур, карты памяти, наушники.

Мамам и папам

С возрастом наши родители начинают всё чаще забывать, куда и что они положили. То ключи исчезнут, то сумка, то пульт от телевизора. Подарите им вот такую мемори-станцию. Четыре чипа крепятся на самые часто теряющиеся вещи, и в случае потери , вещи сами сообщат хозяину, где они.

Массажные тапочки — ещё один подарок, за который родители скажут спасибо. Пластмассовые кнопки расположены таким образом, чтобы при хождении давили на акупунктурные точки. При заказе важно выбрать правильный размер.

Если с размером угадать не можете, возьмите массажный коврик. Смысл тот же, но воплощение другое. Каждая точка подписана, так что можно будет ещё и поизучать, что лечим, но только на английском.

Как известно, важней всего погода в доме. Домашний барометр предскажет, что ждать сегодня. В стеклянной колбе в виде капли содержится спиртовой раствор, камфора и нашатырь. Если за окном солнечно, жидкость останется прозрачной, если пойдёт снег, то и в сосуде появятся пушистые кристаллы. Как это происходит, понять сложно, но наблюдать за изменениями очень интересно. К сожалению, устройство не предсказывает, что ваш благоверный завтра встанет не с той ноги.

Детям

Костюм Эльзы для девочек — это даже круче Бэтмена для мальчиков. Атрибуты сказочной принцессы сделают из вашего ребёнка героиню любого праздника. Можно выбрать вариант и с платьем, но выйдет дороже и рискуем не попасть в размер.

Светящиеся подушки создадут атмосферу новогоднего вечера. Можно украсить комнату, можно устроить и настоящий бой подушками. Работают на пальчиковых батарейках.

На Новый год ребёнку подарите шпионскую ручку. Пишет она невидимыми чернилами, прочитать скрытое послание возможно только в темноте и подсвечивая специальным УФ-фонариком. Волшебными чернилами ребёнок сможет украсить и себя, отправляясь на маскарад.

Если в нашей подборке не нашлось что-то на ваш вкус, вы сможете сами выбрать на сервисе AliExpress.

Кстати, ещё 5% можно сэкономить на AliExpress, если покупать в этом интернет-магазине через приложение «МТС Cashback».

По материалам Media.mts.ru

Тэги/темы: