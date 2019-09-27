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Восемь томских семей стали победителями читательского конкурса

ЗД ТО, Томские новости, конкурс читатели читаем всей семьей облдума награда Восемь томских семей стали победителями читательского конкурса

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг подвели итоги традиционного конкурса «Читаем всей семьей-2019». Победителями признаны одна семья из Парабели и две — из Томска, еще пять семей победили в отдельных номинациях, сообщает агенство РИА-Томск со ссылкой на депутата облдумы Леонид Глок.

Как следует их материалов областной думы, в 2019 году конкурс «Читаем всей семьей» проводится в 10-й раз. Его цель — полуляризация чтения в муниципальных образованиях Томской области. Конкурс проводится при активном участии районных и муниципальных библиотек.

«Это юбилейный год для этого конкурса... Нам очень приятно, что число участников год от года растет. В итоге конкурсная комиссия, в которой не только депутаты, но и библиотекари и писатель, определили трех победителей общего конкурса и победителей в пяти номинациях. Таким образом мы отметили в этом году восемь семей», — сказал Глок.

Как следует из материалов конкурсной комиссии, в этом году в конкурсе приняла участие 251 семья из Томской области (для сравнения: в 2018 году — 247, в 2017 — 241, в 2016 — 237, в 2015 — 201, в 2014 — 196 семей). Во второй этап конкурса вышли 47 семей, которые стали победителями районных и городских конкурсов на звание лучших читающих семей. На конкурс были представлены работы из 19-ти муниципальных образований.

По итогам рассмотрения работ конкурсной комиссией абсолютными победителями конкурса «Читаем всей семьей» в 2019 году признаны семья Кунгурцевых из Парабели (1 место), семья Чекаевых их Томска (2 место) и семья Грицик (3 место) — также из областного центра.

«На этом лауреаты из областного центра закончились. Все остальные победители в отдельных номинациях представляют муниципалитеты Томской области», — подчеркнул Глок.
В номинации «Гордимся наследием Томского края» победила семья Бардиных-Шибановых из Усть-Бакчара Чаинского района; в номинации «Молодая читающая семья» победило семейство Слободчуковых из села Нелюбино Томского района; в номинации «Семейная реликвия — книга» семья Чусовских-Воротовых из Колпашева.

В номинации «Читающая династия» — семья Новокрещеновых из села Большая Галка Бакчарского района; в номинации «Подари книге свое звучание» — семья Трифановых из деревни Прокоп Парабельского района.

«Отличительная особенность конкурса этого года в том, что много участников из малых деревень Томской области, нас это очень радует. И вторая — что участники конкурса молодеют. Для нас, организаторов, это очень приятно», — подчеркнул Глок.

Официальное подведение итогов конкурса состоится 18 октября. Лауреатам вручат премии в виде наборов книг. Будут отмечены и библиотечные работники, которые помогли в подготовке семьям-победителям.

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