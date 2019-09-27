Восемь томских семей стали победителями читательского конкурса

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг подвели итоги традиционного конкурса «Читаем всей семьей-2019». Победителями признаны одна семья из Парабели и две — из Томска, еще пять семей победили в отдельных номинациях, сообщает агенство РИА-Томск со ссылкой на депутата облдумы Леонид Глок.

Как следует их материалов областной думы, в 2019 году конкурс «Читаем всей семьей» проводится в 10-й раз. Его цель — полуляризация чтения в муниципальных образованиях Томской области. Конкурс проводится при активном участии районных и муниципальных библиотек.

«Это юбилейный год для этого конкурса... Нам очень приятно, что число участников год от года растет. В итоге конкурсная комиссия, в которой не только депутаты, но и библиотекари и писатель, определили трех победителей общего конкурса и победителей в пяти номинациях. Таким образом мы отметили в этом году восемь семей», — сказал Глок.

Как следует из материалов конкурсной комиссии, в этом году в конкурсе приняла участие 251 семья из Томской области (для сравнения: в 2018 году — 247, в 2017 — 241, в 2016 — 237, в 2015 — 201, в 2014 — 196 семей). Во второй этап конкурса вышли 47 семей, которые стали победителями районных и городских конкурсов на звание лучших читающих семей. На конкурс были представлены работы из 19-ти муниципальных образований.

По итогам рассмотрения работ конкурсной комиссией абсолютными победителями конкурса «Читаем всей семьей» в 2019 году признаны семья Кунгурцевых из Парабели (1 место), семья Чекаевых их Томска (2 место) и семья Грицик (3 место) — также из областного центра.

«На этом лауреаты из областного центра закончились. Все остальные победители в отдельных номинациях представляют муниципалитеты Томской области», — подчеркнул Глок.

В номинации «Гордимся наследием Томского края» победила семья Бардиных-Шибановых из Усть-Бакчара Чаинского района; в номинации «Молодая читающая семья» победило семейство Слободчуковых из села Нелюбино Томского района; в номинации «Семейная реликвия — книга» семья Чусовских-Воротовых из Колпашева.

В номинации «Читающая династия» — семья Новокрещеновых из села Большая Галка Бакчарского района; в номинации «Подари книге свое звучание» — семья Трифановых из деревни Прокоп Парабельского района.

«Отличительная особенность конкурса этого года в том, что много участников из малых деревень Томской области, нас это очень радует. И вторая — что участники конкурса молодеют. Для нас, организаторов, это очень приятно», — подчеркнул Глок.

Официальное подведение итогов конкурса состоится 18 октября. Лауреатам вручат премии в виде наборов книг. Будут отмечены и библиотечные работники, которые помогли в подготовке семьям-победителям.

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