В Томске прошел семинар с управляющим партнером экосистем «Территория» Александром Морозовым

26 сентября 2019 / Фото: Глеб Листвин

В понедельник, 23 сентября, в «Точке кипения — Томск» состоялся семинар, посвященный созданию и управлению технологическими экосистемами как формами организации. Семинар провел управляющий партнер экосистем «Территория» и «Высота», инвестор Александр Морозов.

В рамках семинара Александр рассказал про собственный опыт построения технологических экосистем и принципах их работы, а также представил примеры из мировой практики. По словам Морозова, начинал он свой путь с образования и работы со школьниками. «Последнее, чем занимается наша команда, это международная экосистема для технологических брокеров», — говорит спикер.

Раскрывая тему своего семинара, Александр отметил, что на определенном уровне своего профессионального развития он понял, что для повышения продуктивности «в технологичности не хватает человечности». «Жесткость корпоративного управления, статусы согласований и количество агентов внутри системы сильно замедляет процесс, — уверен Морозов. — И это проблема в коммуникации». Как объединяться людям — это основной вопрос, который возникнет, по словам ведущего семинара, на следующем шаге развития, когда технологии станут сильно обгонять человеческое мышление. Сформулировав для себя тему формирования экосистем как нового формата взаимодействия между людьми, Александр отмечает, что этот вопрос больше про общины, которые переносятся на новый технологический уклад, чем про общественные организации.

Что такое экосистема и чем она отличается от других форм? По словам Морозова, экосистема — это система управления талантами, которые хотят стать предпринимателями. «Вы создаете для них безопасную среду, и каждый шаг помогаете проходить через систему изменения оплаты, — рассказывает спикер. — В итоге от вас выходит предприниматель, который потом начинает работать в этой экосистеме с вами и не только». Таким образом, экосистема больше настроена работать с людьми не как с технологиями, а с людьми как с талантами, и больше подходит не для серийного продукта, а предсерийного прототипирования.

Технологические экосистемы, по словам спикера, обладают рядом характеристик. К ним относятся такие как профессионализация участников внутри экосистемы, максимально конкретная специализация экосистемы, общие ценности, жесткие внутренние правила, которые в первую очередь относятся к прозрачности работы внутри экосистемы, общее пространство. Как отмечает Александр, мировой опыт показывает, что максимальное количество работающих человек в одной экосистеме — 75 тысяч, а количество лидеров — 300. В России на сегодняшний день успешно функционируют несколько экосистем в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Фото: Глеб Листвин

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