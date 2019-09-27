Томский ученый создал алгоритм, в семь раз ускоряющий быстрый запуск спутниковых навигаторов

Радиофизик Томского госуниверситета Евгений Вайман разработал алгоритм быстрого запуска устройств спутникового слежения. С его помощью можно улучшить работу навигаторов, сделать более эффективным поиск людей и мониторинг транспорта.

Как сообщает пресс-служба вуза, Евгений Вайман первый год магистратуры учился в ТГУ, а затем уехал в Университет прикладных наук Анхальт в Германии. Он изучал устройства спутникового слежения под руководством профессоров Владимира Якубова и Эдуарда Сименса.

«Современные навигационные спутниковые системы способны определять местоположение объекта за короткое время и с высокой точностью. Согласно данным за 2018 год приёмники швейцарской компании u-blox обеспечивают кратчайшее время для первой фиксации при холодном запуске — это время, в течение которого приёмник может определить первые координаты собственного местоположения. Это время пытаются уменьшить, — рассказал Евгений Вайман. — Основная проблема заключается в том, что при плохих условиях определение позиции может потребовать несколько минут. Основной целью работы был анализ встроенных функций и выявление наиболее продуктивных при холодном запуске устройства».

Радиофизик разработал алгоритм по улучшению работы навигационных приемников и протестировал его на плате EVK-M8 °C от фирмы u-blox. По результатам, полученным в ходе эксперимента, время первой фиксации может быть уменьшено в 7,07 раз: изначально было 3 минуты 4 секунды, стало — 26 секунд.

«Алгоритм подходит для всех доступных навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo и других. Современные приёмники стараются поддерживать все системы. Хотя GPS и ГЛОНАСС всё же являются лидерами», — подчеркнул Евгений Вайман.

Евгений проводил эксперименты в немецкой компании IBH-Impex, которая разрабатывает собственные устройства слежения. Уже сейчас компания работает над внедрением методов, которые предложил томский учёный. Последующие три месяца исследователь будет ассистировать в компании и проводить дополнительные измерения для улучшения алгоритма.

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