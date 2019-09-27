Томская область предоставила резидентам ОЭЗ льготы по налогу на прибыль

27 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Депутаты Законодательной думы Томской области на заседании в четверг утвердили поправки в закон, предоставляющие резидентам ОЭЗ «Томск» льготу по уплате налога на прибыль организаций, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Эти поправки коснутся тех резидентов, которые только начинают свою деятельность. Мы считаем, что эта мера частично компенсирует отток резидентов и создаст условия для притока резидентов. Понятно, что те резиденты, которые начинали работать в ОЭЗ 10 лет назад, и те резиденты, которые приходят сегодня, в связи с изменениями федерального законодательства оказались в несколько неравных условиях», — сказала спикер областной думы Оксана Козловская журналистам после принятия поправок в закон.

При этом, по ее словам, принятие закона не приведет к сокращению объема собираемых налогов.

Козловская также сообщила, что в настоящее время порядка пяти компаний подали заявки на получение статуса резидента ОЭЗ.

Ранее сообщалось, что поправки в закон устанавливают дифференцированную пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет. Основная ставка по налогу на прибыль организаций составляет 20%, из которых 3% идут в федеральный бюджет, 17% — в бюджет субъекта Федерации. Согласно закону, в первые пять лет работы резидента налог на прибыль будет рассчитываться исходя из ставки 5%, в следующие пять лет — 10%, далее — 13,5%. При этом льгота будет применяться, начиная с года получения резидентом первой прибыли.

Такая мера, по мнению разработчиков поправок, обеспечит привлекательность особой экономической зоны и прирост дополнительных налогов в областной бюджет.

АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск») создано в 2005 году как инструмент развития инновационных компаний. На старте зона имела существенные преимущества для резидентов, которые строили бизнес-планы, исходя из сохранения преференций до 2054 года. Однако, начиная с 2018 года, вследствие изменений в налоговом законодательстве на федеральном уровне, привлекательность ОЭЗ стала падать. Кроме того в 2019 году тарифы страховых взносов для резидентов ОЭЗ практически сравнялись с общероссийскими.

В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 49 компаний, работающих в сфере IT и электроники, медицины и биотехнологий, нанотехнологий и ресурсосбережения.

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