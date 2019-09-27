Томичам расскажут о влиянии инстамедицины на общество

27 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В воскресенье, 29 сентября, в коворкинг-центре СибГМУ (Московский тр-т., 2, стр. 7, блок А, 2 этаж) пройдет антиконференция «Энтропия», сообщает региональный инновационный портал.

На мероприятии не будет докладов и презентаций, только активные дискуссии участников на заявленные темы. Принять участие могут все желающие, вне зависимости от социального статуса, образования и возраста.

В программе антиконференции четыре трека. Участники трека «Медиа и медицина» обсудят, какое влияние оказывает на общество инстамедицина и неэкспертное мнение, а также преувеличение угроз заболеваний в медиа. Высказаться на тему всеобщей цифровизации участники смогут на открытом микрофоне «Go dogital or die». Наболевшие вопросы о полезной дозе алкоголя, вреде и пользе глютена участники обсудят на треке «ЗОЖ и провокация», а на площадке «Люди и врачи» пообщаются с докторами без записи.

Конференция стартует 29 сентября в 13:00, зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.gle/k8Qyg6foi6Jr42sv6

Тэги/темы: