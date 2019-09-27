В Томске вышел краткий путеводитель по генеалогическому поиску

27 сентября 2019 / Томский Обзор

Краткий путеводитель по генеалогическому поиску подготовили Центр практической истории «Со-Действие» Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова и Makushin Media lab.

Лифлет формата А2, сворачивающийся до размера почтовой открытки, можно использовать как карманную памятку. В развернутом виде — как постер. На одной из его сторон размещена инфографика «Поиск генеалогической информации. 5 шагов», на другой — списки полезных учреждений, интернет-ресурсов, книг и баз данных, которые могут пригодиться исследователю-родоведу.

— Музей сегодня становится местом живого общения людей, которые неравнодушны к истории и краеведению. У нас в Центре регулярно проводятся самые разные мероприятия, связанные с этой темой. И учитывая растущий интерес томичей к генеалогии, мы довольно много внимания уделяем методике сбора, обработки и хранения информации о семейной истории. Как систематизировать семейные архивы, как расспрашивать родственников, куда обращаться за теми или иными данными, где искать сведения о репрессированных или участниках Великой Отечественной войны, чем полезен генетический паспорт — все это необходимое для родоведа прикладное знание. Откликаясь на потребность в нем, мы и подготовили путеводитель, — рассказывает Татьяна Назаренко, куратор проекта от Центра практической истории «Со-Действие».

— Для нас переупаковка 40-страничного пособия в краткий путеводитель была интересной задачей. Изначально мы ориентировались именно на формат постера, чтобы у начинающего исследователя-родоведа перед глазами был план действий. Вторую сторону отдали полезным спискам — она пригодится на случай, если потребуется вспомнить название или адрес какой-либо из баз данных, сайтов или книг, — рассказала Елена Фаткулина, куратор проекта от Makushin Media lab.

Тираж путеводителя — 250 экземпляров, но его макет в электронном виде доступен на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные» ТОКМ им. М.Б. Шатилова. Также на сайте музейного проекта «Сибиряки вольные и невольные» выложена полная версия «Азов методического поиска», подготовленных Центром прикладной истории «Со-Действие». Электронную копию этого подробного методического руководства для интересующихся генеалогией тоже можно скачать на сайте проекта сибиряки.онлайн.

Путеводитель подготовлен в рамках гранта Фонда Михаила Прохорова для «Центра прикладной истории «Со-Действие» на базе корпоративной библиотеки ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова» (конкурс «Новая роль библиотек в образовании»).

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