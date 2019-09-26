Электронная экономия: Приложения, которые помогут сохранить деньги

26 сентября 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

В последнее время цены в магазинах всем меньше радуют томичей. А с все больше ускоряющимся ритмом жизни становится труднее - за всеми акциями не уследишь, да и всегда могут возникнуть внезапные потребности.

Но в этом нелегком деле могут помочь современные технологии. Вместе с экспертами МТС предлагает подборку приложений, которые помогут сэкономить.

Кэшбэк

Можно получать часть потраченных в онлайн-магазинах денег назад, в виде кэшбэка — покупайте в привычных местах, но через приложение «МТС Cashback». На специальный счёт в программе будет возвращаться до 25% от стоимости покупок.

Загрузить МТС Cashback

«Едадил»: экономим на еде

Мы тратим на еду значительную часть своих доходов, и потому здесь экономия особенно важна. Приложение «Едадил» позволяет отслеживать скидки во всех супермаркетах вашего города, указывает ближайшие магазины и, главное, позволяет покупать дешевле.

Программа сама определит город, в котором вы находитесь, а если что не так, у вас будет возможность исправить ошибку. Пройдёмся по меню, расположенному в нижней части экрана. Первая вкладка, обозначенная жёлтым купоном и знаком «%», — это скидки. Здесь вы можете узнать обо всех выгодных предложениях на сегодня.

Вторая вкладка, обозначенная красным сердцем, — это избранное. Сюда можно внести список любимых магазинов, чтобы всегда иметь возможность проверить, какие скидки и акции в них действуют сегодня.

Значок указателя — карта. Здесь можно увидеть, какие магазины есть поблизости. Цифра в зелёном круге означает количество акций в каждом из них.

Зелёная корзина — покупки. Составляйте список нужного, и приложение подскажет, где это купить дешевле.

И наконец, в разделе «Кэшбэк» хранятся данные о товарах, за покупку которых вам могут вернуть часть потраченных денег. Просто собирайте чеки, сканируйте их с помощью смартфона и получайте на карту от 5 до 20% потраченной суммы.

Обратите внимание на синюю полоску «Я в магазине». Нажав на неё и отметив магазин, в котором вы сейчас находитесь, вы получите полный «местных» список скидок и акций.

Надеемся, теперь походы в магазин станут менее разорительными. Загрузить «Едадил» в GooglePlay и

AppStore.

«Яндекс.Маркет»: экономим на бытовой технике и других больших покупках

Человек, как известно, жив не единым хлебом, пусть даже с маслом и котлетой. Иногда приходится покупать то, что не съешь, и тратиться при этом по-крупному: бытовую технику, например. И тут экономия необходима совершенно. Приложение «Яндекс.Маркет» позволяет просмотреть все магазины и выбрать нужную вещь по оптимальной цене.

В приложении можно ориентироваться по иконкам с товарами, а можно вбить нужное в графу поиска.

Например, найдём хороший и недорогой ноутбук. Заходим в нужный раздел и видим все предложения с оценками уже купивших такую технику пользователей.

Тут же есть кнопка «Фильтры», нажав на которую, мы попадаем в настройки поиска. Здесь можно выбрать желаемую цену нашего ноутбука, его производителя, технические характеристики и многое другое.

После введения всех параметров приложение подберёт подходящие предложения. Теперь нужно нажать на серую строку внизу экрана и перейти в список техники.

Выбрав ноутбук, можно тут же заказать его, перейдя на страницу магазина.

Загрузить «Яндекс.Маркет» GooglePlay и AppStore

Money Manager: следим за тем, куда уходят деньги

Экономия — это не только не переплачивать, но и точно знать, на что, сколько и когда потрачено. Money Manager позволит вам вести учёт приходящих и уходящих денег и прикидывать, не стоит ли отказаться от ежедневного кофе по пути на работу в пользу возможной заграничной поездки через полгодика.

Пользоваться приложением чрезвычайно просто. Открывайте и нажимайте на кнопку с плюсом.

Выбираете категорию: хлеб, фрукты, овощи, напитки и так далее.

Введите сумму расхода.



Аналогичным образом можно ввести доходы: зарплату, проценты в банке, подарки в конвертике от коллег на день рождения. Все траты и доходы отображаются на главной странице и в конце дня и месяца суммируются.

Теперь вы можете более эффективно планировать бюджет.

Загрузить Money Manager GooglePlay и AppStore.

Kaspersky Who Calls: не даём себя развести на деньги

Никакие расчёты не помогут, если вы станете жертвой мошенника. Излюбленный приём жуликов — звонить на телефон и, представляясь агентами банка, просить пароль от вашей карты, код из SMS от банка и так далее. Очень часто мошенники — мастера своего дурного дела, и многие попадаются, ведут себя опрометчиво. Kaspersky Who Calls предлагает надёжную защиту от звонков злоумышленников.

Установив приложение, дайте ему доступ к своей телефонной книге и звонкам.

Теперь каждый незнакомый телефон будет проверяться программой. Смотрите, этот номер чист.

А вот этот явно подозрительный. Нажмите кнопку «Спам», и больше вам с него звонить не смогут.

Ну и, естественно, в программе есть телефоны главных банков страны, поэтому если человек представляется банковским служащим, а номер не определён, — это, скорее всего, мошенник. В общем, не теряйте бдительность!

Загрузить Kaspersky Who Calls в GooglePlay и AppStore.

По материалам Media.mts.ru

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