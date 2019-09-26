Электронная экономия: Приложения, которые помогут сохранить деньги
В последнее время цены в магазинах всем меньше радуют томичей. А с все больше ускоряющимся ритмом жизни становится труднее - за всеми акциями не уследишь, да и всегда могут возникнуть внезапные потребности.
Но в этом нелегком деле могут помочь современные технологии. Вместе с экспертами МТС предлагает подборку приложений, которые помогут сэкономить.
Кэшбэк
Можно получать часть потраченных в онлайн-магазинах денег назад, в виде кэшбэка — покупайте в привычных местах, но через приложение «МТС Cashback». На специальный счёт в программе будет возвращаться до 25% от стоимости покупок.
«Едадил»: экономим на еде
Мы тратим на еду значительную часть своих доходов, и потому здесь экономия особенно важна. Приложение «Едадил» позволяет отслеживать скидки во всех супермаркетах вашего города, указывает ближайшие магазины и, главное, позволяет покупать дешевле.
Программа сама определит город, в котором вы находитесь, а если что не так, у вас будет возможность исправить ошибку. Пройдёмся по меню, расположенному в нижней части экрана. Первая вкладка, обозначенная жёлтым купоном и знаком «%», — это скидки. Здесь вы можете узнать обо всех выгодных предложениях на сегодня.
Вторая вкладка, обозначенная красным сердцем, — это избранное. Сюда можно внести список любимых магазинов, чтобы всегда иметь возможность проверить, какие скидки и акции в них действуют сегодня.
Значок указателя — карта. Здесь можно увидеть, какие магазины есть поблизости. Цифра в зелёном круге означает количество акций в каждом из них.
Зелёная корзина — покупки. Составляйте список нужного, и приложение подскажет, где это купить дешевле.
И наконец, в разделе «Кэшбэк» хранятся данные о товарах, за покупку которых вам могут вернуть часть потраченных денег. Просто собирайте чеки, сканируйте их с помощью смартфона и получайте на карту от 5 до 20% потраченной суммы.
Обратите внимание на синюю полоску «Я в магазине». Нажав на неё и отметив магазин, в котором вы сейчас находитесь, вы получите полный «местных» список скидок и акций.
Надеемся, теперь походы в магазин станут менее разорительными. Загрузить «Едадил» в GooglePlay и
AppStore.
«Яндекс.Маркет»: экономим на бытовой технике и других больших покупках
Человек, как известно, жив не единым хлебом, пусть даже с маслом и котлетой. Иногда приходится покупать то, что не съешь, и тратиться при этом по-крупному: бытовую технику, например. И тут экономия необходима совершенно. Приложение «Яндекс.Маркет» позволяет просмотреть все магазины и выбрать нужную вещь по оптимальной цене.
В приложении можно ориентироваться по иконкам с товарами, а можно вбить нужное в графу поиска.
Например, найдём хороший и недорогой ноутбук. Заходим в нужный раздел и видим все предложения с оценками уже купивших такую технику пользователей.
Тут же есть кнопка «Фильтры», нажав на которую, мы попадаем в настройки поиска. Здесь можно выбрать желаемую цену нашего ноутбука, его производителя, технические характеристики и многое другое.
После введения всех параметров приложение подберёт подходящие предложения. Теперь нужно нажать на серую строку внизу экрана и перейти в список техники.
Выбрав ноутбук, можно тут же заказать его, перейдя на страницу магазина.
Загрузить «Яндекс.Маркет» GooglePlay и AppStore
Money Manager: следим за тем, куда уходят деньги
Экономия — это не только не переплачивать, но и точно знать, на что, сколько и когда потрачено. Money Manager позволит вам вести учёт приходящих и уходящих денег и прикидывать, не стоит ли отказаться от ежедневного кофе по пути на работу в пользу возможной заграничной поездки через полгодика.
Пользоваться приложением чрезвычайно просто. Открывайте и нажимайте на кнопку с плюсом.
Выбираете категорию: хлеб, фрукты, овощи, напитки и так далее.
Введите сумму расхода.
Аналогичным образом можно ввести доходы: зарплату, проценты в банке, подарки в конвертике от коллег на день рождения. Все траты и доходы отображаются на главной странице и в конце дня и месяца суммируются.
Теперь вы можете более эффективно планировать бюджет.
Загрузить Money Manager GooglePlay и AppStore.
Kaspersky Who Calls: не даём себя развести на деньги
Никакие расчёты не помогут, если вы станете жертвой мошенника. Излюбленный приём жуликов — звонить на телефон и, представляясь агентами банка, просить пароль от вашей карты, код из SMS от банка и так далее. Очень часто мошенники — мастера своего дурного дела, и многие попадаются, ведут себя опрометчиво. Kaspersky Who Calls предлагает надёжную защиту от звонков злоумышленников.
Установив приложение, дайте ему доступ к своей телефонной книге и звонкам.
Теперь каждый незнакомый телефон будет проверяться программой. Смотрите, этот номер чист.
А вот этот явно подозрительный. Нажмите кнопку «Спам», и больше вам с него звонить не смогут.
Ну и, естественно, в программе есть телефоны главных банков страны, поэтому если человек представляется банковским служащим, а номер не определён, — это, скорее всего, мошенник. В общем, не теряйте бдительность!
Загрузить Kaspersky Who Calls в GooglePlay и AppStore.
По материалам Media.mts.ru