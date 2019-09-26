Наркотики в сигаретных фильтрах пытались передать в томскую колонию

26 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Оперативники ИК-3 УФСИН по Томской области пресекли передачу запрещенных предметов на территорию режимного объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 25 сентября, в комнате приема посылок-передач был задержан 18-летний томич. Он пытался передать осужденному сотовый телефон. Также в посылке были обнаружены наркотики, спрятанные в фильтрах сигарет. Результаты экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ регионального УМВД, подтвердили наличие наркотических веществ общей массой 0,95 гр.



Сигареты с начинкой и телефон предназначалась 27-летнему другу, осужденному за незаконный оборот наркотиков и отбывающему наказание в учреждении. Собранные материалы проверки переданы по подследственности в ОМВД по Октябрьскому району. Теперь правонарушителю грозит уголовная и административная ответственность.

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