Баржа с сжиженным газом врезалась в теплоход без пассажиров в Томской области, пострадавших нет

26 сентября 2019 / Томский Обзор

Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту столкновения баржи и теплохода в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, в четверг около 09:15 местного времени на 162 км реки Васюган Каргасокского района Томской области произошел обрыв буксировочного троса между теплоходом и одной из двух барж, которые транспортировали сниженный газ.

На теплоходе находился экипаж в составе капитана судна и его помощника.

Баржа столкнулась с теплоходом, носовая часть теплохода затонула, корма осталась на плаву. Экипаж теплохода был эвакуирован проходящим в этот момент другим судном, никто не пострадал, утечки газа не произошло.

Доследственная проверка проводится в рамках ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).

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