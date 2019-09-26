Съемки фильма о 166-й стрелковой дивизии прошли под Томском (ФОТО)

26 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В прошедшую субботу, 21 сентября, в Томске прошли съемки короткометражного фильма о 166 стрелковой дивизии с участием реконструкторов, организованные киноклубом «Сибирские киномастерские».

Съемки проходили вблизи деревни Некрасово. В них приняли участие около 30 человек от 17 до 50 лет, в том числе реконструкторы. На поле вышли активисты из военно-исторического объединения «Крепость», ВИК «Остланд"(Новосибирск), поискового отряда "Патриот" и ВИК "Томский пехотный полк" и студенты Томского индустриального техникума. На безвозмездной основе для съемок реконструкторы предоставили технику, форму, снаряжения и знамена.

«Во время Смоленского сражения 166 стрелковая дивизия оказалась на острие удара. Во время операции „Тайфун“ цель немцев была как можно быстрее разгромить советскую группировку войск под Смоленском и двинуться на Москву. Несмотря на сложности со снабжением советские войска сдерживали наступление немецких сил в течение двух месяцев. Это позволило подтянуть резервы к Москве и внести неоценимый вклад в дело победы. Эта часть истории не очень хорошо освящена, несмотря на то что она являлась переломным моментом в войне», — делится режиссер фильма о 166 стрелковой дивизии Роман Дваладзе.

Отбор актеров производился исходя из признаков современности: натуральный цвет волос, отсутствие татуировок, пирсингов. Важно, чтобы зритель прочувствовал атмосферу того времени.

По итогам мероприятия авторы намерены создать двухминутный ролик, который будет представлен общественности 28 сентября в 17.30 в «Точке кипения» в рамках встречи, посвященной 80-летию со дня основания 166-й стрелковой дивизии. В дальнейших планах съемки художественного и документального фильма о дивизии.

Фото: Серафима Кузина

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