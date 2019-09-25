Take a chance for success и жажда жизни: о чем рассказали спикеры TEDxTomsk «Уповать или рисковать?»

25 сентября 2019

В воскресенье, 22 сентября, в пространстве коллективной работы "Точка кипения - Томск" прошла конференция TEDxTomsk на тему "Уповать или рисковать?". Девять спикеров из разных профессиональных областей поделились своими историями, когда они не побоялись рискнуть, и к чему это привело.

Создатель интернет-магазина текстильной продукции «Econix», студент Томского политеха Евгений Вышегородцев рассказал об идее создания своего дела, основанного на бережном отношении к окружающей среде. Тема переработки мусорных отходов и влиянии на окружающую среду сегодня является одной из ключевых в мировой повестке дня. В среднем, по словам Вышегородцева, в год человек производит 150-600 кг мусора в год. В океане сейчас находится порядка 150 млн тонн пластика, причем бОльшая часть этого пластика находится в так называемых тихоокеанских мусорных пятнах. Согласно открытым данным, площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна по разным данным равняется 1-3 площадям Франции.

Несмотря на такие данные, как отмечает спикер, не стоит забывать о сохранившихся лесах, озерах, реках и т.д. "Руководствуясь этими идеями, появился мой проект Econix", – отмечает Евгений. Сейчас проект представляет собой производство и продажу шопперов и мешочков для замены сумок и полиэтиленовых пакетов в магазине. "Мне хочется продвигать идею рационального потребления в массы, что жить без вреда природе достаточно просто", – говорит спикер. К слову, для 17-летнего предпринимателя выступление на TEDxTomsk стало первым публичным выступлением.

Следующий спикер Александр Морозов, управляющий партнер экосистемы и акселератора «Территория», партнер международной экосистемы стартапов Global Venture Alliance, управляющий партнер Инвестиционного бутика и экосистемы «Высота» представил зрителям свой опыт создания технологических экосистем. По словам спикера, любая технология проходит путь от идеи, прототипа до "смерти", продажи крупному бизнесу и т.д. Экосистемы в свою очередь являются "помощником" в среде развития технологий и позволяют перейти от "роста ради роста" к естественному росту. По словам спикера, ключевым моментом в развитии технологических экосистем является "человечность", поскольку по структуре экосистема похожа на живой организм и наличие "нормализаторов" (т.е. людей, поддерживающих ее эмоциональное состояние) является неотъемлемым условием эффективного функционирования.

Александр Морозов уверен, что правильно построенные технологические экосистемы решают большие задачи, которые больше никто не может сделать. В качестве примера он привел кейс своей команды по созданию беспилотного автобуса "Матрешка", когда за 2,5 недели они создали автобус с "нуля".

Руководитель магистерских программ Digital Humanities, и.о. зав. кафедры гуманитарных проблем информатики НИ ТГУ Надежда Зильберман рассказала о том, как будучи филологом она рискнула и начала изучать социальную робототехнику. Одним из переломных моментов, по ее словам, стало участие в открытом конкурсе Фонда Сколково, по итогам которого 25 человек-специалистов в области робототехники со всей России должны были поехать на обучение в Imperial College London. Стоит отметить, что Надежда стала единственной участницей российской делегации, не имеющей специализированное образование. "Я получила неделю индивидуального обучения по социальной робототехнике в Imperial College, которые на тот момент были мировыми лидерами в этой области", - отметила спикер.

После стажировки, Надежда с коллегами продолжили развитие данного направления в Томске и России, сняли и стали лучшим он-лайн курсом для Coursera, провели совместное исследование с коллегами из MIT и Гарварда по восприятию роботов детьми. "Риск – это разговор с собой и когда вы рискуете, вы ничего не теряете, вы только приобретаете возможность или опыт", - уверена Надежда.

Томич Денис Константинов, студент МГУ и сотрудник компании Siemens рассказал о моральных проблемах технологии Deepfake и о том, как он видит их решение. По его словам, эта технология, позволяющая менять лица и голоса людей на фотографиях или видеозаписях и ставшая известной широкой публике людей в 2017 году, станет реальной проблемой через пару лет. Уже в 2018 году в открытом доступе в сети Интернет появилась программа FaceLab с широким арсеналом инструментов для создания поддельного контента. Сейчас эта программа имеет сложную техническую часть и для ее использования нужны знания в области нейросетей и программировании. Однако Денис уверен, что появится более простая программа, которой смогут пользоваться не только профессионалы, и это только вопрос времени. "Тогда это сможет коснуться каждого человека и станет реальной проблемой не только для известных людей, но и для нас с вами", - уверен спикер. По словам Дениса, есть несколько способов борьбы с этой проблемой, но технические средства борьбы ее далеки от совершенства. Как отметил спикер, с развитием технологии Deepfake уже нельзя будет доверять фото или видео и люди должны будут понять, что принимать решение под впечатлением уведенного больше не стоит. "Чем раньше это произойдет, тем больше в нашем мире будет доверия", - завершил свое выступление томич.

Елизавета Савина, соучредитель Фонда культурных инициатив «Спарта», комиссар платформы Smart urban рассказала о своем опыте риска вовлечения культурной индустрии "внутрь" общей урбанистической повестки. Сейчас уже образовалось несколько инициативных групп и ведется разработка проекта Академгородок 2.0. "Мы придумали прекрасный облачный город, - говорит Савина. - Внедренческие лаборатории всегда требуют разных решений, и вместе с сибирскими архитекторами мы придумали города, которые могут меняться в зависимости от потребностей "арендаторов". Кроме этого, Лиза поделилась опытом реализации новых городских форматов, не требующих крупных бюджетов, таких как Urban Jungle Fest, Фримаркет, Обмен растениями, созданием детской лаборатории экоурбанистики. "В Петербурге в мае мы проведем Форум креативных индустрий. Я предложила организовать сибирский Форум креативных индустрий, чтобы объединить сибирский регион". "В английском языке есть хорошее выражение Take a chance for success, означающее риск с высокой долей невозможности реализации, - говорит Лиза. – Но я считаю, что надо рисковать, чтобы приходить к какому-то успеху".

Владелец и реконструктор "Башни Лунева" Александр Лунев рассказал о том, как он пришел к своей невероятной идее отреставрировать и жить в старой водонапорной башне. Имея экономическое образование, опыт работы на радиостанции в качестве ведущего, специалиста по установке высокоскоростного Интернета Александр в 2013 году купил водонапорную башню. "Тогда мне казалось, что пара лет работы, пара миллионов заемных денег – и я перееду жить в башню", - говорит Лунев. Как отмечает Александр, 2015 год был одним из самых сложных, и лишь благодаря поддержке друзей ему удалось реструктуризировать долги, устроиться на хорошую работу в офисе и продолжить реализацию своей идеи. "Количество набитых шишек и полученного опыта было огромным, - рассказывает Александр. В завершении своего выступления, спикер отметил, что, прежде чем принимать решения, стоит задуматься о последствиях.

Лидер движения Van&Gog Вадим Холин рассказал о том, как пройдя путь успешного бизнесмена, опытного путешественника и фермера, он стал одним из лидеров томского движения по экологизации окружающей среды. "Я много раз находился в ситуации, когда замерзал в ледниках с друзьями, падал с обрывов, тонул, и это все была жажда жизни", - делится своей философией жизни спикер. По словам Холина, год назад его личная философия "за чистоту" и против мусора превратилась в личную национальную идею. Как результат, 1 сентября 2019 года было создано движение Van&Gog. "За это время к нам присоединилось 800 человек", - делится результатами спикер. Утренние пробежки и сбор мусора, рациональное потребление вещей, тренировки по плоггингу – и это лишь малая часть того, что сейчас из себя представляет движение Van&Gog. "Жажда жизни – это те слова, которые спасали меня во многих ситуациях", - говорит Вадим Холин.

Об опыте организации масштабного мероприятия Национальной технологической инициативы COLLAB FEST и вынесенных инсайтах рассказала Полина Мозгалева, директор Томского детского технопарка "Кванториум". "Мы придумали, что надо не просто провести конференцию для детей, а показать все 12 рынков Национальной технологической инициативы и дать детям возможность "покрутить", решить инженерную задачу", - говорит Полина. Как отметила директор "Кванториума", на протяжении всего процесса организации мероприятия они находились в зоне риска, начиная от выбора здания в черновой отделке и заканчивая его внутренней подготовкой к проведению мероприятия за 2 месяца. По результатам этого опыта, Полина отметила для себя несколько принципиально важных моментов, соблюдение которых позволит даже самые рискованные проекты реализовать успешно. К ним относятся такие как поиск единомышленников, которые скажут "я с тобой до конца", понимание зачем это нужно вам и вашим партнерам, умение подготовить себя и свою семью, быть готовым вкладывать свои финансовые средства и не ждать их возвращения, выработать политику взаимодействия со всеми участниками процесса.

Завершило TEDxTomsk выступление серийного предпринимателя, продюсера, писателя, музыканта Сергея Бородина. Он рассказал об одном из своих IT-проектов, который соединил в себе сразу несколько увлечений Сергея – музыку, предпринимательство и информационные технологии. В завершении своего выступления Сергей впервые на публике сыграл одно из своих произведений – вальс «Обновление».

Справка: В 2011 году Томск стал третьим городом в России, присоединившимся к глобальной инициативе TED. За прошедшие 8 лет состоялось 17 событий, более 30 спикеров из семи стран мира. Каждое мероприятие посещают не менее 100 человек. Основная цель событий в формате TEDx — дать возможность ученым, предпринимателям, художникам, музыкантам, изобретателям, инженерам делиться своим опытом и рассказывать о своих идеях, достойных распространения.

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