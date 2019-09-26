«Томь» разгромила «Тамбов» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 25 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 1/16 финала Кубка России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Тамбов», сообщается на сайте томской команды.

Счет на 28-й минуте матча открыл Ислам Тлупов. Через 8 минут Денис Талалай также поразил ворота гостей. На 63-й минуте Денис Сасин довел счет до разгромного. Еще через 10 минут Максим Казанков реализовал пенальти. В результате встреча закончилась со счетом 4:0.

Следующий матч томская команда проведет 29 сентября на домашнем поле, где встретится с ФК «Чайка».

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