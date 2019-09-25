Томичей приглашают заглянуть в чужие окна

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2019 // Фото: vk.com/teatrer

В субботу, 28 сентября, в Томске пройдет экспериментальный проект под названием «OKAY, GОРОД!». Это вечерняя прогулка по Томску, во время которой зрителям официально разрешено подглядывать в окна квартир, сообщают организаторы.

«Вначале прогулки всем зрителям выдается карта маршрута и доступ к специальному трек-листу. Звучит атмосферная музыка и прогулка начинается… За стеклом одних окон — самые обыкновенные семейные ситуации, других — весьма нестандартные случаи из жизни незаурядных личностей», — говорится в сообщении.

После прогулки всех участников ждет чай с печеньем. Начало в 19.30, стоимоть билетов — 300 рублей. Подробности можно у знать в группе мероприятия ВКонтакте.

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