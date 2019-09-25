Томичей приглашают заглянуть в чужие окна
25 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: vk.com/teatrer
В субботу, 28 сентября, в Томске пройдет экспериментальный проект под названием «OKAY, GОРОД!». Это вечерняя прогулка по Томску, во время которой зрителям официально разрешено подглядывать в окна квартир, сообщают организаторы.
«Вначале прогулки всем зрителям выдается карта маршрута и доступ к специальному трек-листу. Звучит атмосферная музыка и прогулка начинается… За стеклом одних окон — самые обыкновенные семейные ситуации, других — весьма нестандартные случаи из жизни незаурядных личностей», — говорится в сообщении.
После прогулки всех участников ждет чай с печеньем. Начало в 19.30, стоимоть билетов — 300 рублей. Подробности можно у знать в группе мероприятия ВКонтакте.
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