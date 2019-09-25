Томичи подали более 50 работ на конкурс «ИсториЯ»

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2019 // Фото: Cибиряки.онлайн

Завершился прием работ на конкурс «ИсториЯ», посвященный истории семей и края. Всего на конкурс была подана 51 работа, сообщается на сайте Томского областного краеведческого музея.

Работы принимались по 4 секциям: «Изучение истории своей семьи/семьи/человека», «Изучение истории своего края», «Литературная/творческая интерпретация краеведческого сюжета». Самой популярной секцией оказалась первая: участники конкурса рассматривали как судьбы своих семей, родственников, так и биографии героев своего времени — фронтовиков, педагогов, людей, достойно вынесших все испытания нелёгкого ХХ века.

Все прошедшие модерацию работы, с согласия авторов, были опубликованы на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные»

Среди участников — 27 работ, написанных взрослыми, 24 поданы учащимися школ, их проекты были подготовлены в соавторстве с научными руководителями. Работы переданы жюри для ознакомления. Их оценят журналисты и редакторы томских изданий и сотрудники краеведческого музея под председательством руководителя проекта «Центр практической истории «Со-Действие» зав. библиотекой ТОКМ Светланы Бубновой.

Все работы будут оцениваться каждым членом жюри индивидуально по пятибалльной системе. Победитель в каждой номинации определяется по большинству баллов.

Все работы с согласия авторов опубликованы на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные».

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